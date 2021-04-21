Россия - агрессор, Украина - жертва. Госдеп расставил всё "по местам"

Власти США не заметили танки ВСУ в Донбассе. Госдеп расставил всё "по местам": Россия - агрессор, Украина - жертва.

Вашингтон не считает, что Украина обостряет ситуацию в Донбассе. Об этом заявил журналистам официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Всю ответственность за военную напряжённость он возложил на Россию.

Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряжённость, - отметил политик.

Все сообщения о переброске украинской техники на линию разграничения и убийствах мирных жителей бойцами ВСУ Прайс списал на "дезинформацию Кремля".

Примечательно, что переброску украинских танков на передовую ранее зафиксировали в своём докладе наблюдатели ОБСЕ. Они же подтвердили гибель маленького мальчика в ДНР, который погиб в результате взрыва бомбы, сброшенной с украинского беспилотника. Данную информацию также подтвердили специалисты ООН, которые посетили место гибели ребёнка.

Ранее власти США заявили о намерении направить два корабля для оказания поддержки Украине, однако они так и не вошли в Чёрное море. В настоящее время американские суда патрулируют в Средиземном море.