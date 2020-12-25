Россия - агрессор, Крым вернём: Что стоит за пафосными заявлениями Киева, растолковал политолог

Кулеба считает, что главная задача внешней политики Украины - "противодействие российской агрессии". Чтобы укрепить безопасность страны, в 2021 году планируется запустить так называемую "Крымскую платформу".

Ранее сообщалось, что эта платформа предполагает саммит, где будет обсуждаться "возвращение" российского полуострова в состав Украины. Мероприятие намечено на май. Киев уже пригласил поддержать "Крымскую платформу" США, Германию, Францию, Турцию, Великобританию и ещё ряд стран.

Политолог Дмитрий Перлин считает, что за этими заявлениями Киева стоит одна-единственная цель - умасливание новой администрации Белого дома. На Украине есть некий культ Джо Байдена, появившийся после его деятельности в отношении Незалежной, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

По мнению Перлина, слова Кулебы не были выражением украинской позиции, а продиктованы США.

"Украинские власти подыгрывают новому американскому президенту, демонстрируют ему свою лояльность. То есть это несамостоятельное заявление, и оно в тренде нового президента Байдена", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.