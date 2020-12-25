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Россия - агрессор, Крым вернём: Что стоит за пафосными заявлениями Киева, растолковал политолог

25 декабря 2020, 12:15  •  46 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обозначил главный внешнеполитический приоритет своей страны на следующий год. В пафосном заявлении красной нитью шли старые идеи: Россия - агрессор, Крым вернём. Что стоит за этими словами, растолковал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
Кулеба считает, что главная задача внешней политики Украины - "противодействие российской агрессии". Чтобы укрепить безопасность страны, в 2021 году планируется запустить так называемую "Крымскую платформу".
Ранее сообщалось, что эта платформа предполагает саммит, где будет обсуждаться "возвращение" российского полуострова в состав Украины. Мероприятие намечено на май. Киев уже пригласил поддержать "Крымскую платформу" США, Германию, Францию, Турцию, Великобританию и ещё ряд стран.
Политолог Дмитрий Перлин считает, что за этими заявлениями Киева стоит одна-единственная цель - умасливание новой администрации Белого дома. На Украине есть некий культ Джо Байдена, появившийся после его деятельности в отношении Незалежной, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.
По мнению Перлина, слова Кулебы не были выражением украинской позиции, а продиктованы США.
"Украинские власти подыгрывают новому американскому президенту, демонстрируют ему свою лояльность. То есть это несамостоятельное заявление, и оно в тренде нового президента Байдена", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

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