Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

России выдвинули ультиматум по нормализации отношений с Европой

22 марта 2021, 19:35  •  291 • Политика
Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru/
Только выполнение ряда требований способно заставить европейцев сменить гнев на милость
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы последний объявил, что необходимо сделать России для того, чтобы наладить отношения с Брюсселем. Так, по словам Мишеля, нам нужно "отказаться" от кибератак, "соблюдать права человека", а также "выполнить Минские соглашения", передает РИА "Новости".
Главнокомандующий России, в свою очередь, прямо сообщил, что в Москве думают о поведении европейских партнеров. Как отметил глава страны, на данный момент отношения между Россией и Евросоюзом сложно назвать удовлетворительными. Причиной такого положения дел в Кремле считают "конфронтационную линию" европейских коллег.
Вместе с тем, Россия, со своей стороны, все также готова нормально общаться с Европейским союзом и выстраивать диалог на взаимовыгодных условиях. Однако Владимир Путин подчеркнул, что налаживание отношений возможно только в случае, если европейцы в этом заинтересованы, готовы прекратить политизировать каждое взаимодействие с Россией и способны разговаривать с нашей страной на равных.
Как передает пресс-служба Администрации президента, в ходе беседы с главой Евросовета также был затронут вопрос противодействия мировой эпидемии COVID-19. Стороны обсудили возможность применения разработанного российскими учеными препарата от коронавируса "Спутник V". Также Путин пообщался с Мишелем по поводу конфликта на Украине и ситуации в белорусском государстве.
Напомним, буквально недавно еврокомиссар Тьерри Бретон объявил, что Европейский союз не нуждается в нашем препарате от COVID-19. Мол, Брюссель уже одобрил четыре средства, которых ЕС вполне достаточно. В России, в свою очередь, напомнили, что Европу никто не заставляет пользоваться нашей вакциной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



291
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос
22 марта 2021, 04:00
На столе Путина в тайге разглядели секретное послание Байдену
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бун...
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят&quo...
22 марта 2021, 13:10
"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 марта 2021, 04:00
Военкор спрогнозировал будущее Донбасса после испуга Киева: "Здесь все верят"
21 марта 2021, 16:05
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецслужбам
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
17 марта 2021, 17:40
"Это что? Это как? Сам-то понял, что сказал?": Байден одним словом взбесил русский народ
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.