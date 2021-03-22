России выдвинули ультиматум по нормализации отношений с Европой

Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru/

Только выполнение ряда требований способно заставить европейцев сменить гнев на милость

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы последний объявил, что необходимо сделать России для того, чтобы наладить отношения с Брюсселем. Так, по словам Мишеля, нам нужно "отказаться" от кибератак, "соблюдать права человека", а также "выполнить Минские соглашения", передает РИА "Новости".

Главнокомандующий России, в свою очередь, прямо сообщил, что в Москве думают о поведении европейских партнеров. Как отметил глава страны, на данный момент отношения между Россией и Евросоюзом сложно назвать удовлетворительными. Причиной такого положения дел в Кремле считают "конфронтационную линию" европейских коллег.

Вместе с тем, Россия, со своей стороны, все также готова нормально общаться с Европейским союзом и выстраивать диалог на взаимовыгодных условиях. Однако Владимир Путин подчеркнул, что налаживание отношений возможно только в случае, если европейцы в этом заинтересованы, готовы прекратить политизировать каждое взаимодействие с Россией и способны разговаривать с нашей страной на равных.

Как передает пресс-служба Администрации президента, в ходе беседы с главой Евросовета также был затронут вопрос противодействия мировой эпидемии COVID-19. Стороны обсудили возможность применения разработанного российскими учеными препарата от коронавируса "Спутник V". Также Путин пообщался с Мишелем по поводу конфликта на Украине и ситуации в белорусском государстве.

Напомним, буквально недавно еврокомиссар Тьерри Бретон объявил, что Европейский союз не нуждается в нашем препарате от COVID-19. Мол, Брюссель уже одобрил четыре средства, которых ЕС вполне достаточно. В России, в свою очередь, напомнили, что Европу никто не заставляет пользоваться нашей вакциной.