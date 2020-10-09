России указали способ предотвратить гражданскую войну в Белоруссии

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Москву призвали повлиять на ситуацию в Республике

России нужно остановить Александра Лукашенко, чтобы в Белоруссии не началась гражданская война и страна не превратилась в КНДР. Такое мнение выразил председатель движения "Гражданское согласие" Артем Агафонов

По его словам, Лукашенко затеял процесс перерегистрации партий. Это сводит на нет все изменения от готовящейся реформы Конституции.

Москва один раз уже смогла повлиять на обстановку в Республике. Ей необходимо сделать это и теперь. Только России дано обеспечить, чтобы конституционный диалог и выборы проходили по закону. Для этого ей следует быть активнее в белорусских делах и общаться не только с властями, но и с гражданами и различными политиками, отметил Агафонов.

Он также подчеркнул, что РФ не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии. Если бы это случилось, тогда в Республике прошли бы политические чистки и дележ власти, пояснил председатель "Гражданского согласия" изданию "Украина.ру".

Ранее другой белорусский политик рассказал, как преодолеть кризис в его стране. И добавил, что спасением было бы Союзное государство с Россией.