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России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 02:05 • 89 • Политика
Военный журналист назвал новую опасность, которая угрожает России. Она буквально обнуляет ядерное оружие: "Вся ядерная триада мгновенно превращается в хлам".
Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин объяснил, почему в последние годы террористическая война не только не потеряла своей актуальности, но и, напротив, стала ещё более "популярна". Дело в том, что терроризм, по сути, "обнуляет ядерное оружие", считает эксперт.
"Вы не будете применять по своей территории все эти боеголовки, все эти гиперзвуки и так далее, - разъяснил Жилин в беседе с Царьградом. - Вся ядерная триада мгновенно превращается в хлам, в железо".
- подчеркнул он.
Талибы* сейчас "на кураже", добавил эксперт. "Мы имеем фактически беспрецедентный случай, когда террористическая организация захватила государство. И не только захватила государство, но и вчера отправила телеграмму в ООН, что они готовы туда переехать, легализоваться, так сказать, и начинать сотрудничество с ООН".
Получается, продолжает Жилин, что мировая общественность словно выжидает, чтобы посмотреть и выстроить отношения с террористической группировкой, которая захватила целое государство. И вот эти двойные стандарты формируют тяжелейшую обстановку на планете, уверен наш собеседник, потому что "Талибан"* сам по себе - это действительно "очень серьёзно".
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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