России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"

Военный журналист назвал новую опасность, которая угрожает России. Она буквально обнуляет ядерное оружие: "Вся ядерная триада мгновенно превращается в хлам".

Военный обозреватель, полковник запаса, журналист Александр Жилин объяснил, почему в последние годы террористическая война не только не потеряла своей актуальности, но и, напротив, стала ещё более "популярна". Дело в том, что терроризм, по сути, "обнуляет ядерное оружие", считает эксперт.

"Вы не будете применять по своей территории все эти боеголовки, все эти гиперзвуки и так далее, - разъяснил Жилин в беседе с Царьградом. - Вся ядерная триада мгновенно превращается в хлам, в железо".

Поэтому готовят террористов на Украине, на полигоне "Яворов" рядом со Львовом, и готовят террористов из числа "Талибана"*. Разница только в идеологии,

- подчеркнул он.

Талибы* сейчас "на кураже", добавил эксперт. "Мы имеем фактически беспрецедентный случай, когда террористическая организация захватила государство. И не только захватила государство, но и вчера отправила телеграмму в ООН, что они готовы туда переехать, легализоваться, так сказать, и начинать сотрудничество с ООН".

Получается, продолжает Жилин, что мировая общественность словно выжидает, чтобы посмотреть и выстроить отношения с террористической группировкой, которая захватила целое государство. И вот эти двойные стандарты формируют тяжелейшую обстановку на планете, уверен наш собеседник, потому что "Талибан"* сам по себе - это действительно "очень серьёзно".

К тому же, - напомнил журналист, - в мире сейчас очень много различных террористических сил и группировок, которые смотрят и говорят: ребята, а мы чем хуже? Значит, нам нужно просто не сгибаться, нам нужно проводить свою линию. И создаются условия для массового применения террора.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.