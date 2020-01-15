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России угрожает новый опасный вирус: В Роспотребнадзоре назвали места его возможного появления

15 января 2020, 15:54  •  127 • В мире
Новый опасный штамм вируса птичьего гриппа H5N8, перемещающийся по Европе, теперь угрожает и России. В Роспотребнадзоре назвали места, где он может распространиться на территории нашей страны.
В некоторых европейских странах зафиксировали новый штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Среди них Венгрия, Польша, Словакия. Как оказалось, опасный вирус угрожает и России.
Сотрудник Института биологии ТюмГУ Сергей Артеменко в беседе с "Известиями" не исключил того, что вирус сможет дойти и до нашей страны. "Вполне вероятно. В частности, вирусы переносят дикие птицы", - отметил эксперт.
В Роспотребнадзоре даже назвали места, где новый опасный вирус может распространиться на территории России. Под угрозой распространения оказалась европейская часть нашей страны, а также юго-запад.
"Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Возможно инфицирование свиней".
Ученые подчеркивают, что все Н5-штаммы опасны, так как они легко мутируют, приобретая со временем всё более угрожающие формы. Такие вирусы высокопатогенны, они размножаются быстрее сезонных штаммов и за счет мутаций могут заражать и человека.

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