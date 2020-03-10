России угрожает «крымский сценарий» в Сирии • 95 • Война

Мы можем получить в Сирии потенциальный «крымский сценарий» либо «Цусиму-2». Наше поражение на удалённом театре, где мы не можем сосредоточить полноценную группировку, способную противостоять противнику.



Ни мира, ни войны

Встреча российского президента В. В. Путина и турецкого президента Р. Эрдогана не принесла ни одной из сторон видимого успеха. Каждая сторона осталась при своём мнении, и дальнейшие события в Сирии неизбежно покажут правоту этого вывода.







5 марта 2020 года прошли переговоры. 6 марта вступило в силу перемирие. Обе стороны согласились на статус-кво. То есть за сирийской армией и её союзниками осталась территория, занятая за два месяца. Турция сохранила лишь часть Идлиба, утратив контроль над трассами М-4 и М-5, что ухудшает возможности турецкой армии и протурецких бандформирований по контролю над территориями и снабжению, усечение их кормовой базы и пр. Также уменьшена территория буферной территории, необходимая Анкаре для сброса масс беженцев. При этом идлибские боевики при помощи Турции избежали полного разгрома. Неудивительно, что уже 8-го Эрдоган заявил, что готов возобновить боевые действия в Сирии. При этом продолжаются боестолкновения турок с курдами. Турция наращивает боевую группировку в Сирии и просит поддержки у НАТО в борьбе с «террористами».



Турецкий лидер Эрдоган не может отступить. Во-первых, ставки слишком высоки. Ему нельзя терять лицо перед своими сторонниками и «партией войны». Иначе утрата доверия и власти. Во-вторых, на кону стоит очень многое. Турецкий «султан» разыгрывает карту восстановления сферы влияния Османской империи на Ближнем Востоке. Отсюда три войны, которые, по сути, ведут турки. С курдами (включая Ирак), в Сирии и Ливии. Тут целый узел противоречий. Курдский вопрос, весьма болезненный для турецкой верхушки. Также Анкаре необходим контроль над частью Сирии, чтобы создать буферное государственное образование, которое затем может заменить режим Б. Асада. Турки участвуют в «газовой войне», продвигая свой проект (вместе с Катаром) и нанося удары по чужим проектам. Эрдоган превращает свою страну в региональный газовый узел, что позволит ему влиять на политику Европы. Отсюда борьба за кипрские шельфы, участие в войне в Ливии и конфликт с Грецией.



Таким образом, Эрдоган решил использовать выпавшее ему окно возможностей для воссоздания «Османской империи 2». Момент довольно благоприятный. США при Трампе постепенно оставляют позиции сверхдержавы на Ближнем и Среднем Восток (Афганистан, Ирак, Сирия, отказ воевать с Ираном и т. д.). Вашингтон до ноябрьских выборов не будет активно влезать в ближневосточные дела. Иран, Китай, Франция, Великобритания, Россия и Израиль проводят свою политику. Ирак и Сирия разрушены. Регион в хаосе.



Угроза новой русско-турецкой войны

Всё это создаёт угрозу нового военного столкновения России и Турции. Москва пока уклоняется от прямого конфликта, но делать это всё труднее. Конфликт в Идлибе обострил ситуацию до предела. Нынешнее существующее положение не устраивает ни Дамаск, ним Москву, ни Анкару. Прочного основания для мира нет. И новый раунд противостояния неизбежен. Он начался буквально сразу после перемирия.



В целом положение России крайне неустойчивое. Без контроля над проливами она не может гарантировать снабжение своей группировки и баз в Сирии. Турция имеет общую границу с Сирией и может довольно быстро сформировать группировку, имеющую полное превосходство над остатками сирийской армии и нашими силами. При этом налицо враждебное отношение со стороны других «партнеров» в сирийской войне: Саудовской Аравии, Англии, Франции, США, НАТО в целом и Израиля. На помощь Ирана также надеяться не стоит (Россия и Иран — только тактические союзники). В любой момент Тегеран станет противником либо займёт позицию нейтралитета, когда России будет необходима поддержка.



Свои интересы и у Израиля. Русская группировка играет роль «буфера», защищающего Израиль от джихадистов и иранских и проиранских формирований. При этом Израиль регулярно бомбит иранские позиции в Сирии, так как превращение этой страны в стратегический плацдарм Тегерана не соответствует интересам Иерусалима. Поэтому Москва закрывает глаза за воздушные и ракетные удары Израиля по сирийской территории.



Таким образом, мы получаем потенциальный «крымский сценарий» (Крымская война 1853-1856 гг.) либо «Цусиму 2». Поражение России на удалённом театре, где она не может сосредоточить и снабжать полноценную группировку, способную противостоять противнику. При этом русская держава и народ ничего не получает от Сирии (нынешние выгоды от ресурсов и военных баз минимальны), а без контроля над проливной зоной Москва может в любой момент всё потерять. Россия не имеет никаких выгод от «партнерства» с Турцией, кормит стратегического и исторического противника. «Турецкий поток» принёс только убытки, его перспективы в нынешних условиях весьма туманны. Москва не имеет полноценного союзника в лице Ирана. Тегерану не нужна война с Анкарой, иранцы видят врага в Израиле, который является «другом» Кремля.



В итоге мы можем увидеть либо бесславный вывод российских войск из Сирии, либо новую русско-турецкую войну. Но войну локальную, только на сирийским театре. Оба сценария негативные. И вывод, и поражение будут использованы для дальнейшей раскачки внутриполитической ситуации. А в условиях нового витка глобального и внутрироссийского экономического кризиса (крах политики трубы – энергетической «державы») это очень опасно.



Русский историк. В. Ключевский отмечал:



«История — это не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков». Мы можем получить в Сирии потенциальный «крымский сценарий» либо «Цусиму-2». Наше поражение на удалённом театре, где мы не можем сосредоточить полноценную группировку, способную противостоять противнику.Встреча российского президента В. В. Путина и турецкого президента Р. Эрдогана не принесла ни одной из сторон видимого успеха. Каждая сторона осталась при своём мнении, и дальнейшие события в Сирии неизбежно покажут правоту этого вывода.5 марта 2020 года прошли переговоры. 6 марта вступило в силу перемирие. Обе стороны согласились на статус-кво. То есть за сирийской армией и её союзниками осталась территория, занятая за два месяца. Турция сохранила лишь часть Идлиба, утратив контроль над трассами М-4 и М-5, что ухудшает возможности турецкой армии и протурецких бандформирований по контролю над территориями и снабжению, усечение их кормовой базы и пр. Также уменьшена территория буферной территории, необходимая Анкаре для сброса масс беженцев. При этом идлибские боевики при помощи Турции избежали полного разгрома. Неудивительно, что уже 8-го Эрдоган заявил, что готов возобновить боевые действия в Сирии. При этом продолжаются боестолкновения турок с курдами. Турция наращивает боевую группировку в Сирии и просит поддержки у НАТО в борьбе с «террористами».Турецкий лидер Эрдоган не может отступить. Во-первых, ставки слишком высоки. Ему нельзя терять лицо перед своими сторонниками и «партией войны». Иначе утрата доверия и власти. Во-вторых, на кону стоит очень многое. Турецкий «султан» разыгрывает карту восстановления сферы влияния Османской империи на Ближнем Востоке. Отсюда три войны, которые, по сути, ведут турки. С курдами (включая Ирак), в Сирии и Ливии. Тут целый узел противоречий. Курдский вопрос, весьма болезненный для турецкой верхушки. Также Анкаре необходим контроль над частью Сирии, чтобы создать буферное государственное образование, которое затем может заменить режим Б. Асада. Турки участвуют в «газовой войне», продвигая свой проект (вместе с Катаром) и нанося удары по чужим проектам. Эрдоган превращает свою страну в региональный газовый узел, что позволит ему влиять на политику Европы. Отсюда борьба за кипрские шельфы, участие в войне в Ливии и конфликт с Грецией.Таким образом, Эрдоган решил использовать выпавшее ему окно возможностей для воссоздания «Османской империи 2». Момент довольно благоприятный. США при Трампе постепенно оставляют позиции сверхдержавы на Ближнем и Среднем Восток (Афганистан, Ирак, Сирия, отказ воевать с Ираном и т. д.). Вашингтон до ноябрьских выборов не будет активно влезать в ближневосточные дела. Иран, Китай, Франция, Великобритания, Россия и Израиль проводят свою политику. Ирак и Сирия разрушены. Регион в хаосе.Всё это создаёт угрозу нового военного столкновения России и Турции. Москва пока уклоняется от прямого конфликта, но делать это всё труднее. Конфликт в Идлибе обострил ситуацию до предела. Нынешнее существующее положение не устраивает ни Дамаск, ним Москву, ни Анкару. Прочного основания для мира нет. И новый раунд противостояния неизбежен. Он начался буквально сразу после перемирия.В целом положение России крайне неустойчивое. Без контроля над проливами она не может гарантировать снабжение своей группировки и баз в Сирии. Турция имеет общую границу с Сирией и может довольно быстро сформировать группировку, имеющую полное превосходство над остатками сирийской армии и нашими силами. При этом налицо враждебное отношение со стороны других «партнеров» в сирийской войне: Саудовской Аравии, Англии, Франции, США, НАТО в целом и Израиля. На помощь Ирана также надеяться не стоит (Россия и Иран — только тактические союзники). В любой момент Тегеран станет противником либо займёт позицию нейтралитета, когда России будет необходима поддержка.Свои интересы и у Израиля. Русская группировка играет роль «буфера», защищающего Израиль от джихадистов и иранских и проиранских формирований. При этом Израиль регулярно бомбит иранские позиции в Сирии, так как превращение этой страны в стратегический плацдарм Тегерана не соответствует интересам Иерусалима. Поэтому Москва закрывает глаза за воздушные и ракетные удары Израиля по сирийской территории.Таким образом, мы получаем потенциальный «крымский сценарий» (Крымская война 1853-1856 гг.) либо «Цусиму 2». Поражение России на удалённом театре, где она не может сосредоточить и снабжать полноценную группировку, способную противостоять противнику. При этом русская держава и народ ничего не получает от Сирии (нынешние выгоды от ресурсов и военных баз минимальны), а без контроля над проливной зоной Москва может в любой момент всё потерять. Россия не имеет никаких выгод от «партнерства» с Турцией, кормит стратегического и исторического противника. «Турецкий поток» принёс только убытки, его перспективы в нынешних условиях весьма туманны. Москва не имеет полноценного союзника в лице Ирана. Тегерану не нужна война с Анкарой, иранцы видят врага в Израиле, который является «другом» Кремля.В итоге мы можем увидеть либо бесславный вывод российских войск из Сирии, либо новую русско-турецкую войну. Но войну локальную, только на сирийским театре. Оба сценария негативные. И вывод, и поражение будут использованы для дальнейшей раскачки внутриполитической ситуации. А в условиях нового витка глобального и внутрироссийского экономического кризиса (крах политики трубы – энергетической «державы») это очень опасно.Русский историк. В. Ключевский отмечал: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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