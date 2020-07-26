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России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
26 июля 2020, 08:05 • 62 • Политика
На митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала развернули плакат с фейковой цитатой Иоанна Крестителя. "Хочется надеяться, что мы сможем извлечь урок из трагической ошибки XX столетия и не повторить её в веке XXI, избежать очередного забега по кровавым революционным граблям, сегодня обильно расставленным далеко не только в Хабаровске", - прокомментировал кощунственный фейк руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
В Хабаровском крае провокаторы покусились на святое. На митинге в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала был развёрнут плакат с фейковой цитатой Иоанна Крестителя. Кощунственный инцидент прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.
Фото: скриншот Telegram-канала "ГОЛОВАНОВ"
Он отметил, что фейковые цитаты уже давно стали одной из примет современного либерального мира, лишëнного подлинных авторитетов, но готового в собственных целях использовать любую ложь и подмену. И кощунство с выдумыванием изречения таких величайших святых, как Иоанн Креститель, не исключение.
Задача этих людей - дискредитация власти как таковой и распространение смуты на всю Россию. Ради этого в ход идут любые средства, включая откровенную ложь.
К сожалению, столетие назад эти слова не были услышаны. В результате из-за агрессивных лжецов Россия погрузилась в революционную смуту, а Русская Церковь претерпела самые страшные гонения за свою историю, напоминает руководитель религиозной редакции Царьграда.
Также он советует власть предержащим чаще соотносить свою деятельность со словами Священного Писания и подлинными святоотеческими изречениями и воспринимать своё временное правление именно как ответственное служение.
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