России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства

В Хабаровском крае провокаторы покусились на святое. На митинге в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала был развёрнут плакат с фейковой цитатой Иоанна Крестителя. Кощунственный инцидент прокомментировал руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков.

Фото: скриншот Telegram-канала "ГОЛОВАНОВ"

Он отметил, что фейковые цитаты уже давно стали одной из примет современного либерального мира, лишëнного подлинных авторитетов, но готового в собственных целях использовать любую ложь и подмену. И кощунство с выдумыванием изречения таких величайших святых, как Иоанн Креститель, не исключение.

"Разумеется, и в библейских, и в святоотеческих текстах можно найти немало слов об ответственности светских властей перед Богом. Но новоявленным революционерам важно не это", - подчёркивает Михаил Тюренков.

Задача этих людей - дискредитация власти как таковой и распространение смуты на всю Россию. Ради этого в ход идут любые средства, включая откровенную ложь.

"Здесь впору вспомнить подлинное евангельское изречение, слова Самого Христа: "Ваш отец - диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец и отец лжи", - отмечает Михаил Тюренков.

К сожалению, столетие назад эти слова не были услышаны. В результате из-за агрессивных лжецов Россия погрузилась в революционную смуту, а Русская Церковь претерпела самые страшные гонения за свою историю, напоминает руководитель религиозной редакции Царьграда.

"Хочется надеяться, что мы сможем извлечь урок из трагической ошибки XX столетия и не повторить её в веке XXI, избежать очередного забега по кровавым революционным граблям, сегодня обильно расставленным далеко не только в Хабаровске", - добавляет Михаил Тюренков.

Также он советует власть предержащим чаще соотносить свою деятельность со словами Священного Писания и подлинными святоотеческими изречениями и воспринимать своё временное правление именно как ответственное служение.