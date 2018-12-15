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России стоит поучиться: Михеев о Макроне и "желтых жилетах"

15 декабря 2018, 02:24  •  78 • Политика
Президент Макрон призвал "желтые жилеты" к порядку и спокойствию во Франции. В чем заключается стратегия французского лидера и какие уроки следует извлечь России, рассказал обозреватель Сергей Михеев.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе выразил свою позицию по поводу новых акций движения "желтые жилеты", заявив, что страна сейчас нуждается в спокойствии и порядке. В чем заключается стратегия французского лидера и какие из этого уроки следует извлечь России, рассказал обозреватель Царьграда Сергей Михеев.
Он указал, что причина всех волнений во Франции - это радикальные неолиберальные реформы Макрона, которые разрушают социальную систему, серьезно бьют по правам трудящихся, ущемляют права профсоюзов и многое-многое другое. То, что происходит сейчас во Франции, - это ответная реакция французского общества.
"Я считаю, что для нас это, между прочим, тоже урок. Россия, конечно, это не Франция, но надо отдавать себе отчет, что именно это (неолиберальные реформы - ред.) было главной причиной всего того, что происходит во Франции", - сказал Сергей Михеев в эфире Царьграда.
По мнению обозревателя, Макрон уже понял, что ему грозит отставка, и пытается перехватить инициативу, сведя ситуацию к переговорному процессу, который можно затянуть до бесконечности. Его стратегия, по словам эксперта, сейчас заключается в следующем. Во-первых, затянуть процесс в надежде, что переговоры дадут какой-то компромисс. Во-вторых, попытаться вычленить некую часть активистов, с которыми можно договориться. Та часть, с которой нельзя договориться, не сможет долго продолжать свою протестную активность.
При этом даже если Макрону удастся переломить ситуацию, он все равно проиграл, уверен Сергей Михеев. Во-первых, он при любом раскладе не выйдет из этого без потерь, так как придется чем-то пожертвовать ради компромисса с активистами. Во-вторых, это в любом случае удар по имиджу. До конца президентского срока еще далеко, но он уже воспринимается, как "хромая утка" и "кандидат на вылет".
Эксперт добавляет, что проблема, возникшая у Макрона во Франции, актуальна и для России.
"Это и нам сигнал: хорошенько посмотрите, а стоит ли оно (неолиберальные реформы - ред.) того. Можно ли позволить себе не учитывать социальные последствия? Не вызовет ли это еще больше убытков? Не перекроют ли они те прибыли, которые вы пытаетесь на этом деле заработать?" - подводит итог Сергей Михеев.

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