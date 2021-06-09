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России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ

09 июня 2021, 00:10  •  164 • Политика
Премьер Франции назвал пощёчину Эммануэлю Макрону ударом по демократии. "А если бы его убили? Вы представляете, что бы началось? Опять Россия виновата, опять всё подстроили", - отметил экс-агент КГБ Дмитрий Фонарёв.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал инцидент с пощёчиной президенту страны Эммануэлю Макрону ударом по демократии. Хорошо хоть Россию не обвинили, отметил в интервью Царьграду глава Национальной ассоциации телохранителей и бывший сотрудник девятого управления КГБ Дмитрий Фонарёв.
Он отметил, что удар по лицу - это ещё полбеды. Потому что могли бы вообще бутылкой в голову кинуть. А уж если бы он получил не просто травму, а умер, то вообще страшно представить, что бы началось.
Вы представляете, что бы началось? Опять Россия виновата, опять всё подстроили,
- сказал Дмитрий Фонарёв в интервью Царьграду.
Эксперт уверен, что Макрон сам виноват в случившемся. Потому что надо соображать, что ты делаешь, когда ты являешься руководителем страны.
Если ты не можешь позаботиться о себе, как ты можешь позаботиться о тех, кто тебе доверил такой пост? Можете ещё сказать, что какой охраняемый, такие и охранники. Это проверено десятилетиями,
- подытожил глава Национальной ассоциации телохранителей.

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