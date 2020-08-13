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России сделали "предупредительный выстрел"

13 августа 2020, 15:00  •  112 • Политика
Польша сделала очередной "предупредительный выстрел" в адрес России для поддержания антироссийского тонуса в Европе. Так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение Варшавы ввести санкции против России за беспорядки в Белоруссии.
По мнению российского сенатора, европейские русофобы сейчас пытаются использовать любой повод, чтобы ввести новые санкции против России. Чаще всего такие попытки предпринимаются политиками восточноевропейских и скандинавских стран.
При этом Пушков отметил, что об угрозе "аннексии" Белоруссии и "российском вмешательстве" не говорят даже в Вашингтоне.
Этот евродепутат знает, что для санкций нет предмета. Его заявление - это предупредительный выстрел плюс очередной пропагандистский выпад в адрес России - для поддержания антироссийского тонуса на европейских площадках, - пишет парламентарий в Telegram.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков
Ранее власти Польши предложили Евросоюзу наказать Россию санкциями за действия белорусского ОМОНа, который силой подавляет протесты. С такой инициативой выступил депутат Европейского парламента от Польши. По его словам, Брюссель должен нейтрализовать угрозу "российского вмешательства или даже аннексии", чтобы жители Белоруссии справились "со строительством демократии".

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