России сделали "предупредительный выстрел"

По мнению российского сенатора, европейские русофобы сейчас пытаются использовать любой повод, чтобы ввести новые санкции против России. Чаще всего такие попытки предпринимаются политиками восточноевропейских и скандинавских стран.

При этом Пушков отметил, что об угрозе "аннексии" Белоруссии и "российском вмешательстве" не говорят даже в Вашингтоне.

Этот евродепутат знает, что для санкций нет предмета. Его заявление - это предупредительный выстрел плюс очередной пропагандистский выпад в адрес России - для поддержания антироссийского тонуса на европейских площадках, - пишет парламентарий в Telegram.

Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

Ранее власти Польши предложили Евросоюзу наказать Россию санкциями за действия белорусского ОМОНа, который силой подавляет протесты. С такой инициативой выступил депутат Европейского парламента от Польши. По его словам, Брюссель должен нейтрализовать угрозу "российского вмешательства или даже аннексии", чтобы жители Белоруссии справились "со строительством демократии".