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России пригрозили провокацией в Арктике: НАТО хочет продублировать керченский инцидент

22 декабря 2018, 13:24  •  154 • Политика
Немецкие СМИ сообщают о том, что НАТО хочет продублировать керченский инцидент, но на этот раз угрожая России провокацией в Арктике. Генсек Альянса Йенс Столтенберг даже заговорил о противолодочной войне.
Арктика может стать новым полем битвы: НАТО пригрозило России провокацией в этом регионе по сценарию ″керченского инцидента″. В частности, немецкое издание Telepolis сообщает о том, что Альянс хочет продублировать ситуацию с ″обеспечением свободы″ навигации в арктических широтах.
В том числе издание напоминает недавние слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заговорил о противолодочной войне.
″Россия расширяет свое военное присутствие. В ходе крупномасштабного учения "Трезубец" НАТО заявляет, что подобные инциденты в Керчи можно повторить и здесь″, - сообщают авторы издания.
Речь идет о недавней провокации трех украинских кораблей в Керченском проливе, которые нарушили границу Российской Федерации и были задержаны российскими пограничниками.
Немецкие СМИ обращают внимание на то, что уже много лет Арктика является яблоком раздора на геополитической арене из-за имеющихся в регионе ресурсов. Издание также указывает на то, что уже пять лет, начиная с 2013 года, ″Россия расширяет свое военное присутствие и военные базы в Арктике″: ″ВВС и военно-морские базы находятся на арктических островах, построен новый ледокольный флот″.
″В конце октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что НАТО будет соответствующим образом реагировать на военное присутствие России в Арктике, а также расширить свое присутствие, - напоминает Telepolis. - Столтенберг подчеркнул важность защиты подводных кабелей между Америкой и Европой″.
Авторы издания полагают, что инцидент в Керчи ″мог стать лишь первым проблеском будущих конфликтов в других морях″.
″Россия расширяет свой контроль над прибрежными водами по экономическим и военным причинам, и инцидент в Керчи может продемонстрировать, что Россия будет реагировать более агрессивно″.
К слову, права на Арктику предъявляет не только Альянс, но и напрямую Вашингтон. Издание напомнило о словах командующего воссозданным Вторым флотом ВМС США вице-адмирала Эндрю Льюиса, заявившего о свободе прохода американских кораблей через ″спорные территории″.
Напомним, 25 ноября три украинских судна ВМС Незалежной - катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - устроили провокацию в Керченском проливе, совершали опасные манёвры и в результате после предупреждения были задержаны российскими пограничниками. Суд отправил экипажи всех трёх судов под арест на два месяца, а катера и буксир стоят на приколе в Керчи. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы России. Через несколько дней после инцидента в 10 областях Украины было введено военное положение на ближайшие 30 дней.

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