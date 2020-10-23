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России приготовиться к новому "наказанию"? Посыл Навального о санкциях дошёл до США

23 октября 2020, 15:15  •  82 • Политика
Ряд американских сенаторов предложили ввести новые антироссийские санкции. Соответствующее письмо они направили главе Госдепа Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. В своём обращении сенаторы попросили ввести против русских новые санкции. Повод? Алексей Навальный.
Письмо подмахнули Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс из Демократической партии. Свои подписи поставили под обращением также республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио и Роджер Уикер, сообщило РИА Новости.
Парламентарии считают, что в случае с Навальным можно применить "Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского", который ещё называют "глобальным актом Магнитского". На крайний случай подойдёт закон о контроле над химическим и биологическим оружием.
Как сказано в обращении, "те, кого Навальный справедливо заклеймил как "воров и мошенников", попытались этим нападением заставить замолчать один из последних независимых голосов России". Именно так трогательно: "независимый голос России".
Навальный в интервью американскому каналу CBS тем временем посетовал, что произошедшее с ним так и не осудили. Например, до сих пор отмалчивается президент США Дональд Трамп. Оппозиционер прямо призвал Трампа наконец высказаться по этому поводу. До президента Навальный не докричался, а вот сенаторы, похоже, его услышали.
Санкции из-за отравления оппозиционера уже ввёл Евросоюз, напомнил Bloomberg. Мишенями ограничений стали чиновники и сотрудники научного института, где разрабатывали яд "Новичок".

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