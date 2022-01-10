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России приготовили ловушку перед переговорами с США. Теперь взбешён весь Запад

10 января 2022, 09:45  •  231 • Политика
Бывший советник Назарбаева рассказал о ловушке, которую готовили для России накануне переговоров с США. Он заметил, что участие иностранцев в мятеже в Казахстане почти не вызывает сомнений. Ввод войск ОДКБ и вмешательство миротворцев взбесило все западные страны.
Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в интервью РИА Новости рассказал о ловушке, которую готовили для России накануне масштабных переговоров с США. Он заметил, что причастность к бунтам и мятежам иностранных сил не вызывает у него сомнения. Скорее всего, погромы проводились под руководством из-за рубежа.
"То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооруженного мятежа... это вне всякого сомнения… Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жёсткие переговоры с Соединёнными Штатами Америки, НАТО", - заявил Ертысбаев.
Однако ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан "взбесил весь Запад", подчеркнул эксперт.
Он заметил, что в Центрально-Азиатском регионе к Казахстану проявляли огромный интерес. Иностранные инвесторы вложили в экономику Казахстана около 376 миллиардов долларов.
Целью протестов эксперт назвал хаос и дестабилизацию Казахстана. Сюда должны были направить десятки тысяч террористов со всего мира. Ертысбаев заметил, что за последние 30 лет произошла серьёзная исламизация Центральной Азии.




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