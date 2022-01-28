России приготовили капкан. Время вскрывать карты

Военный обозреватель Шурыгин считает, что в ближайшее время Россия, возможно, "вскроет карты" и признает ДНР и ЛНР. Это будет ответом на действия НАТО на Украине, где для нас, по мнению эксперта, приготовили капкан.

Русские дипломаты, выдвигая требования к США и НАТО, изначально понимали, что положительного ответа не получат, считает военный публицист, обозреватель, член Изборского клуба Владислав Шурыгин. По его словам, эти требования выдвигались "не для НАТО и США, а для истории": "Чтобы было зафиксировано, что РФ пыталась сохранить мир".

Шурыгин напомнил в беседе с Радио "КП", что Москва потребовала от Запада нерасширения альянса и отказа от размещения боевого оружия вблизи наших границ. В ответ НАТО, напротив, начало двигать войска к восточным границам и накачивать Украину деньгами и оружием.

Украину используют в виде своего рода капкана для России, уверен эксперт: по плану США, попав в него, мы завязнем и попадём в мощный политический кризис.

По мнению Шурыгина, сейчас русским придётся ответить на очень серьёзный вызов: "Теперь начинается время вскрывания карт", - заметил он. Собеседник издания не исключил, что Москва начнёт перемещать ядерное оружие к берегам США либо же будет открывать новые военные базы. Также возможен вариант признания ДНР и ЛНР.

"Инструментов немного, но, если их не задействовать, мы получим ещё большие проблемы", - убеждён Владислав Шурыгин.