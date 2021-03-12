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России придётся защитить Донбасс: Украина всё равно нападёт - Леонков

12 марта 2021, 15:45  •  119 • Политика
Недооценивать противника опасно, а переоценивать свои возможности - опасно вдвойне. Патриотические обещания и лозунги заканчивались потерями людей и территорий: войну легко начинают и долго её заканчивают. Об этом предупредил военный эксперт, автор Telegram-канала "Мадуро - не дура" Алексей Леонков.
"Появилось новое утверждение, что в Донбасс войной никто не пойдёт, так как у него есть сильный друг - Россия. Перед второй карабахской тоже были подобные утверждения: Россия военный союзник Армении, поэтому Азербайджан не решится... И что? Решился!" - отметил военный эксперт.
И тому есть объяснение. Например, территория Нагорного Карабаха де-юре - это территория Азербайджана и де-юре у НКР нет международного статуса государственного образования до сих пор. Это, впрочем, не остановило войну, а остановила кровопролитие Россия, отметил Леонков.
По его словам, Донбасс - это территория Украины, во всяком случае юридически. Народные республики Донбасса, ЛНР и ДНР, не признаны мировым сообществом. При этом голос Донбасса слышат только благодаря России. А Украину сейчас толкают на войну те, кто организовал майдан.
"Напомню, что наши западные партнёры обманули нашего президента, он сам про это рассказал. Зачем Западу пять лет вкладываться в ВСУ? Для красивых парадов и рейтингов? Нет, военные инвестиции должны приносить результат. Поэтому полезут с войной на Донбасс, и России придётся всё это останавливать в одиночку - хочет она это или нет, но придётся", - заявил Леонков.
Эксперт подчеркнул, что переговоры в "минском формате" не работают. А заработают они только тогда, когда ВСУ - Вооружённые силы Украины - окажутся на грани уничтожения.

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