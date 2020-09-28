России придётся вмешаться? Конфликт Армении и Азербайджана грозит "новой Сирией" - военный эксперт

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил ход развития ситуации, разворачивающейся вокруг Нагорного Карабаха. Своё мнение он высказал в разговоре с корреспондентом Nation News.

27 сентября на армяно-азербайджанской границе вновь вспыхнули бои. При этом, говоря о нарушителе режима без огня, государства указывают друг на друга. По информации официального Баку, ВС Азербайджана в ходе столкновения отбили несколько высот и сёл.

Дандыкин считает, что эскалация не могла обойтись без иностранного вмешательства. По его словам, заинтересованными сторонами в данном конфликте выступают Вашингтон и Анкара.

Эксперт предположил, что последние пытались и по-прежнему стараются вовлечь в противостояние и Россию, дабы осложнить её отношения с обеими бывшими республиками СССР. При этом, однако, и самим Баку и Еревану важна позиция Москвы в сложившейся обстановке.

В отличие от США и Турции, мы проливали общую кровь в борьбе с фашистской Германией, да и много у нас общего лиха, - заметил Дандыкин.

Он подчеркнул, что внешние силы стараются развязать в кавказском регионе "новую Сирию", и выразил надежду на то, что РФ всё же как-то удастся поспособствовать деэскалации.