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России придётся вмешаться? Конфликт Армении и Азербайджана грозит "новой Сирией" - военный эксперт

28 сентября 2020, 20:15  •  24 • Политика
Конфликт Армении и Азербайджана грозит "новой Сирией", считает военный эксперт Василий Дандыкин. Он заметил, что эскалации, в частности, способствуют внешние силы в лице США и Турции, и не исключил, что России в итоге все же придётся вмешаться.
Военный эксперт Василий Дандыкин оценил ход развития ситуации, разворачивающейся вокруг Нагорного Карабаха. Своё мнение он высказал в разговоре с корреспондентом Nation News.
27 сентября на армяно-азербайджанской границе вновь вспыхнули бои. При этом, говоря о нарушителе режима без огня, государства указывают друг на друга. По информации официального Баку, ВС Азербайджана в ходе столкновения отбили несколько высот и сёл.
Дандыкин считает, что эскалация не могла обойтись без иностранного вмешательства. По его словам, заинтересованными сторонами в данном конфликте выступают Вашингтон и Анкара.
Эксперт предположил, что последние пытались и по-прежнему стараются вовлечь в противостояние и Россию, дабы осложнить её отношения с обеими бывшими республиками СССР. При этом, однако, и самим Баку и Еревану важна позиция Москвы в сложившейся обстановке.
В отличие от США и Турции, мы проливали общую кровь в борьбе с фашистской Германией, да и много у нас общего лиха, - заметил Дандыкин.
Он подчеркнул, что внешние силы стараются развязать в кавказском регионе "новую Сирию", и выразил надежду на то, что РФ всё же как-то удастся поспособствовать деэскалации.

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