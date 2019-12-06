России придётся "тушить пожар", если трусость Зеленского приведёт к расколу Украины - политолог

Ранее глава российского кабмина заявил, что у Зеленского есть "весьма высокая поддержка" украинского народа. Зеленский пытается вывести страну из тупика, договорившись по ключевым вопросам развития Украины при участии России, отметил Медведев.

Благодаря тонкой политико-дипломатической игре РФ удалось сместить акценты с конфликта в Донбассе на конфликт внутри украинской власти, отметил Кот. "На Украине существует несколько властей - радикалы, олигархи, представители Сороса и Зеленский с его командой. Таким образом, главный конфликт у них между собой", - подчеркнул он.

Каждое положительное слово России в адрес Зеленского моментально работает как возбудитель украинских радикалов, а также проамериканских ястребов войны в лице Петра Порошенко, заявил политолог. К сожалению, за полгода своего президентства Зеленский демонстрирует слабость, трусость и нерешительность в очень многих вопросах, что может привести украинское общество к расколу.

Если Зеленский не найдёт мужества подавить радикалов, бандеровцев и нацистов, то он уничтожит Украину, считает Кот. "Если Украина расколется, то Россия вместе с соседями будет пытаться погасить этот пожар. Но делать этого не хочется", - отметил политолог в беседе с ФАН.