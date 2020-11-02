России придется несладко: чем грозит новое президентство Трампа

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Американский лидер ужесточит позицию

Уже завтра в США пройдут выборы главнокомандующего. Эксперты вовсю делают прогнозы и пытаются определить победителя. Многие сходятся во мнении, что Дональд Трамп останется в кресле президента. А вот чем обернется его новый срок для России, рассказал эксперт Дмитрий Абзалов. По мнению политолога, сохранение высокой должности за нынешним лидером не сулит России ничего хорошего.



Такой исход выборов обострит ситуацию в российско-китайских отношениях, считает эксперт. Дело в том, что Трамп является ярым сторонником торговых войн с Пекином, а это несомненно скажется и на ближайших партнерах Поднебесной, передает Украина.ру

Кроме того, во время правления Трампа серьезные сложности возникли в реализации проекта "Северный поток – 2". Здесь давление на Россию сохранится. Также президентство Трампа отличилось особым вниманием к развитию ВПК. Так что, если он останется в кресле президента, давление на оборонно-промышленный комплекс России только усилится.

Впрочем, кто одержит победу на предстоящих выборах, пока неизвестно. Чем обернется для России победа соперника Трампа Джо Байдена , ранее рассказал американист Борис Межуев.

