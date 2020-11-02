Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Главная / Политика

России придется несладко: чем грозит новое президентство Трампа

02 ноября 2020, 10:50  •  100 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американский лидер ужесточит позицию
Уже завтра в США пройдут выборы главнокомандующего. Эксперты вовсю делают прогнозы и пытаются определить победителя. Многие сходятся во мнении, что Дональд Трамп останется в кресле президента. А вот чем обернется его новый срок для России, рассказал эксперт Дмитрий Абзалов. По мнению политолога, сохранение высокой должности за нынешним лидером не сулит России ничего хорошего.
Такой исход выборов обострит ситуацию в российско-китайских отношениях, считает эксперт. Дело в том, что Трамп является ярым сторонником торговых войн с Пекином, а это несомненно скажется и на ближайших партнерах Поднебесной, передает Украина.ру
Кроме того, во время правления Трампа серьезные сложности возникли в реализации проекта "Северный поток – 2". Здесь давление на Россию сохранится. Также президентство Трампа отличилось особым вниманием к развитию ВПК. Так что, если он останется в кресле президента, давление на оборонно-промышленный комплекс России только усилится.
Впрочем, кто одержит победу на предстоящих выборах, пока неизвестно. Чем обернется для России победа соперника Трампа Джо Байдена , ранее рассказал американист Борис Межуев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звонку Эрдогану?
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для воюющих в Карабахе наёмников
02 ноября 2020, 01:40
Путин подписал закон о "бессмертии" президентов
02 ноября 2020, 09:00
"Российские пограничники убиты": Азербайджан начал информационную войну
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - ист...
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией туре...
02 ноября 2020, 03:30
Раскрыта тайна записки для Путина: Что было в "послании" президенту по звон...
02 ноября 2020, 03:30
Выборы в Молдове: во второй тур выходят Додон и Санду
02 ноября 2020, 05:20
Приказ "рубить головы". За каждую - $100: Пленный сириец дал ценник для вою...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2020, 21:10
Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
31 октября 2020, 13:00
Дубинский внёс ясность в дело MH17: "Бук" был. Украинский
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.