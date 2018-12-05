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России придется набраться терпения: Исторические примеры в помощь русскому Крыму

05 декабря 2018, 18:09  •  128 • В мире
Мировые примеры учат Москву ждать. Многие государства на протяжении долгих лет живут и развиваются в статусе непризнанных территорий. Признание Крыма российским не должно стать навязчивой идеей для нашей страны, поскольку существенно это не влияет на развитие российского региона. России придется набраться терпения, как, к примеру, Китаю, который считает Тайвань своей территорией и на протяжении полувека методично пытается добиться полноценного признания.
Провокация в Керченском проливе стала показательным примером того, какие трудности возникают, если одно государство считает территорию другого принадлежащей себе. В частности, ряд стран полагают, что Крым - российский регион, а некоторые по-прежнему заявляют, что он входит в состав Украины.
И если после провокации украинских моряков в Керченском проливе Госдума приняла обращение к парламентам мира о провокациях украинских властей, то мировой опыт гласит: России стоит набраться терпения и дипломатическими путями методично добиваться мирового признания полуострова своим.
Несмотря на то что на крымском референдуме в 2014 году большинство жителей региона выступили за воссоединение с Россией, в ООН ряд стран-членов отказываются соглашаться с позицией населения.
Однако многочисленные примеры показывают, что даже непризнанные территории могут успешно развиваться.
К примеру, Тайвань, который Пекин считает своей территорией, не признан таковой с международной позиции. Однако на протяжении полувека дипломатическими усилиями Китай поднимает раз за разом этот вопрос, сообщает РИА ФАН.
Остров Кипр по-прежнему десятки лет принадлежит и Греции, и Турции одновременно. Примечательно, что Турецкую Республику Северный Кипр признало в мире лишь одно государство – Турция, под чьем патронатом оно и существует, но это не мешает этой маленькой территории развиваться.
Возникшая не без усилий НАТО после разгрома Югославии Республика Косово также признается далеко не всеми членами-странами ООН. Свежеиспеченное государство албанских сепаратистов признали 111 стран-членов ООН из 195.
Фактически, отмечает автор РИА ФАН, сторонников «украинского» Крыма примерно столько же, как и независимого Косова, только косоваров это никоим образом не смущает, и при полной поддержке Запада они уже почти два десятка лет строят свое государство.
Москве следует и дальше добиваться постепенного признания Крыма российской территорией все большим числом государств, но превращать это в навязчивую идею нецелесообразно. Нужно лишь научиться терпению, а также методично дипломатическими усилиями добиваться своего, говорится в публикации.

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