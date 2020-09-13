России предсказывают скорую схватку. Сатановский в негодовании: "Кощеи чёртовы!"

Сатановский обратил внимание на заявление Дании, которая снова хочет вернуться к рассмотрению проекта "Северный поток - 2". Как развернётся ситуация, предсказать сложно, считает политолог: Германия может решиться на то, чтобы ввести санкции против России, даже если от приостановки "Северного потока - 2" "ей пусто будет".

Эксперт обращает внимание на тревожные знаки - признание Литвой Тихановской в качестве президента Белоруссии, встреча оппозиционного политика в Польше как фигуры первой величины.

"Так что Тихановской впору правительство назначать и править из Польши. Такая помесь Лжедмитрия с Мариной Мнишек получается... Американцы бронетанковую часть к границам белорусским подогнали - зачем? Западную часть этой страны в пользу поляков отделять, что ли? Очень актуально, с учётом прогноза начальника штаба ВВС США о неизбежности для Америки скорой большой войны с Россией и Китаем, с большими жертвами в гражданском населении и потерями в живой силе и военной технике", - пишет Сатановский.

Он напоминает, как все ждали войны с Америкой в 1956-м из-за Венгрии, но не случилась. В 1967-м ждали из-за Чехословакии, но тоже не случилась, как и из-за Грузии в 2008-м, а из-за Крыма в 2014-м...

"Будет забавно, если в 2020 году из-за срыва операции по организации майдана в Белоруссии случится. А ведь вполне может быть. Нервничают они там все. Дёргаются. И если проиграет президентские выборы Трамп..." - многозначительно отмечает Сатановский.

По его словам, Америка с высочайшей степенью вероятности начнёт воевать со всей присущей ей отмороженностью, не просчитывая результатов. Поэтому России следует "держать порох сухим", продолжая наращивать модернизацию вооружений. А время правительственных финансистов и экономистов, считает Сатановский, кончилось. Поскольку ничего не принесла стране их политика, вопреки всему, что они сами о себе говорят и что пишут про них подконтрольные этому клану средства массовой информации.

"Деньги прогадили и время упустили. Золотое время, тучные годы, которые уже не вернуть. Теперь, в тощие, попробуй их наверстать. Кризис мировой экономический на дворе, нефтяной и коронавирусный. Не до жиру. А они так ничего в стране сделать, из того, что необходимо было, не дали. И пытаются продолжать не давать, Кощеи чёртовы. А война если и не на носу, то приближается. Заметно всем, кто хоть что-нибудь замечать хочет", - уверен Сатановский.