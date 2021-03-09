России предсказали политический хаос: Названы базовые сценарии выборов

Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политолога Дмитрия Орлова просчитали возможные сценарии, по которым будет развиваться кампания накануне сентябрьских выборов в Госдуму. По мнению аналитиков агентства, скорее всего, в России в политическом смысле какое-то время наверняка будет царить самый настоящий хаос.

Предпосылок для тотальной хаотизации вполне сформированных моделей электорального поведения нет. Это несмотря на общий рост социально-экономической напряжённости и протестных настроений, отмечено в аналитическом докладе, опубликованном на сайте АПЭК.

"Главная интрига парламентской избирательной кампании - не в том, сохранит ли "Единая Россия" конституционное большинство и каким образом (по оценке АПЭК, партия сохраняет его или близка к его сохранению в 3 из 4 возможных сценариев), а в жизнеспособности сложившейся партийной конфигурации", - указали авторы доклада.

По их мнению, в каком-то смысле в России сложилось устойчивое и понятное политическое поле. Можно даже говорить о некоем политическом равновесии, но при известных обстоятельствах это спокойствие может быть нарушено. В России вероятен сценарий и политической хаотизации, уверены аналитики.

По их мнению, всего можно рассматривать четыре основных сценария грядущих выборов. Первый - вероятность, что в парламенте остаются четыре основных партии, это, кроме "Единой России", ЛДПР, КПРФ и преобразованная "Справедливая Россия". В другом варианте в парламент пройдёт ещё и пятая сила, которая оттянет на себя "протестный" электорат. Третий вариант - трёхпартийная система, вероятность чего аналитики оценивают в 10%. И, наконец, четвёртый вариант - это та самая "хаотизация", только не в ходе избирательной кампании, а уже непосредственно в новом парламенте. Это вероятно, если в Госдуму пройдут больше чем пять партий.

"Крайне маловероятный сценарий, при котором барьер в нижнюю палату парламента преодолевают нескольких новых партий, значительно меняя общий ландшафт в Госдуме и открывая потенциал для ситуативного коалиционного сотрудничества", - указано в докладе.