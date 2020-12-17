России предложили военную базу в Сербии: "Парировала бы американцам и НАТО"

России предложили создать военную базу в Сербии для поддержания равновесия сил с США. С инициативой выступил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешль, комментируя слова российского лидера о начале гонки вооружений.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что США начали гонку вооружений, ещё когда вышли из договора по ПРО. При этом глава государства подчеркнул, что страна не будет втягиваться в эту гонку.

"Американцы это начали, потому что не могут терпеть, что не являются единственной и неприкосновенной силой в мире. Но это им самим пойдёт во вред", - комментирует сербский политик.

Он считает, что создание российской военной базы на территории Сербии уравновесит наличие американских баз в самопровозглашённом Косове и Северной Македонии. Также наличие военной базы России решит вопрос существования самой Сербии.

"Она бы дополнительно защищала страну от всех вызовов и угроз. С другой стороны, это было бы полезно и для России, которая бы имела своё военное присутствие на территории Сербии и парировала бы американцам и НАТО", - сказал Воислав Шешль в комментарии РИА Новости.

Политик добавил, что такой шаг показал бы США, что Россия не боится их угроз.