России предложили "радикальный" вариант "зелёного" перехода: Доклад Всемирного банка

Всемирный банк заявил, что энергетический переход может трансформировать экономику России, и предложил наиболее радикальный вариант действий.

Всемирный банк предложил России выбрать наиболее радикальную стратегию перехода на зелёную энергетику. По мнению организации, энергетический переход может трансформировать экономику в лучшую сторону.

В докладе Всемирного банка говорится, что Россия справится с последствиями глобального низкоуглеродного перехода. Также добавляется, что Россия меньше подвержена рискам, чем многие другие страны - экспортёры углеводородов.

Зелёная энергетика также создаст потенциал для более высокого роста экономики. Однако реализация таких перспектив возможна только при условии диверсификации экономики страны,

- говорится в документе Всемирного банка.

Также эксперты организации оценили "Стратегию России по достижению нулевых выбросов к 2060 году". Они отметили, что в плане обозначено несколько вариантов, и посоветовали идти по пути наиболее радикальных мер и сотрудничать с другими странами.

Напомним, что поспешные действия стран Европы в плане "зелёного" перехода привели к тому, что в ЕС произошёл дефицит энергоресурсов. Ставка на зелёную энергетику себя не оправдала, так как при нынешнем развитии технологий она даёт довольно малую отдачу и очень зависит от погодных условий.

На это обращал внимание и президент России Владимир Путин. Он указал, что именно поспешность в вопросе энергетического перехода привела к ситуации с огромными ценами на энергоресурсы в Европе.