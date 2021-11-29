России предлагают реновацию по-азиатски: "Приезжают с чемоданами денег и лоббируют"

Китайские компании хотят допустить до участия в программе реновации дальневосточных городов. Почему не привлекать свои силы для реализации этой задачи, неясно. Россия должна действовать в интересах собственной выгоды, а не по заказу лобби, убеждён политолог Роман Антоновский.

В Дальневосточном федеральном округе предложили китайским партнёрам принять участие в программе реновации. С такой идеей на спецзаседании ранее выступил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он отметил, что у китайских компаний есть уникальный опыт в большом строительстве.

"Мы начинаем заниматься проектированием, а через полтора года приступим к строительным работам", - приводит агентство "Восток России" слова Трутнева.

Справимся своими силами

Политолог, писатель Роман Антоновский считает, что Россия могла бы решить этот вопрос и собственными силами, создав тем самым и дополнительные рабочие места для коренного населения страны.

"Конечно, в первую очередь нужно давать работу коренному населению. И мы не должны решать демографические проблемы Китая. Если у нас будут достойные условия труда, зарплата в России, то можно справиться силами коренного населения либо компенсировать меньшее количество рабочей силы инновациями", - заявил он в беседе с Царьградом.

В подтверждение своих слов он привёл в пример Австралию. Там сильно развит строительный сектор, который местные развивают преимущественно собственными силами.

Поэтому, полагает собеседник Царьграда, можно поступить по примеру Австралии, избавившись от заскорузлого "интернационализма", когда гости лучше своих работяг.

"Все проекты [следует. - Ред.] просчитывать с точки зрения выгоды для России, для её народа", - указывает он.

Сибирь не захватят

При этом Роман Антоновский не разделяет предубеждений, что жители Китая, мол, хотят прирасти за счёт наших территорий. Он считает, что в нынешнем контексте для КНР это неактуально.

"Для китайца Поднебесная - это уже центр мира, центр его жизни. И каких-то сильных экспансионистских настроений у них нет. Поэтому вряд ли мы увидим населённую китайцами Сибирь. Другой вопрос, что китайцы рассматривают сейчас Россию как более слабую державу, которую они бы хотели видеть своим сырьевым придатком", - объяснил он.

И опасения как раз в том, что будет с нашими землями, к которым иностранный бизнес получит доступ. Политолог напомнил, что опыт сдачи китайцам в аренду сельскохозяйственной земли был, но результаты оказались удручающими в связи с безалаберным отношением арендаторов к окружающей природе.

Лобби - это проблема

Во многом проблема заключается в том, что иностранный капитал лоббирует свои интересы в нашей стране. При этом, подчеркнул эксперт, важно остерегаться не только западного лобби, но, как оказывается, и восточного.

По мнению собеседника Царьграда, наивно считать, что Китай - наш ближайший соратник и друг. Это не совсем верно, в Пекине отстаивают свои интересы.

"Я думаю, что проблема в том, что у нас сильны в России лобби разных стран, в том числе сильно лобби китайского бизнеса. Они (представители Китая. - Ред.) во многие страны приезжают с чемоданами денег, покупают чиновников, чтобы лоббировать свои экономические и политические интересы. А у нас во власти лобби должны быть прежде всего русские, защищающие интересы страны и коренного народа. Мы сейчас, слава Богу, начали раздавать ярлыки иноагентов тем, кто работает на деньги западных НКО и спецслужб, но нам нужно понимать, что у нас иноагенты есть не только с Запада, но и с Востока. И я считаю, что мы должны с опаской смотреть не только на Запад, но и на Восток. И пресекать работу тех экономико-политических групп, тех чиновников и бизнесменов, которые здесь, в России, лоббируют интересы других стран", - заявил Антоновский.

Лучшей тактикой для России должна стать многовекторность. Лавируя между Западом и Востоком, Россия должна получать свои выгоды, подчеркнул эксперт.