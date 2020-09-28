России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет

По словам Баширова, глава Франции Эммануэль Макрон по глупости лезет в белорусский кейс и кейс с Навальным.

"Но начальники сказали, и он вынужден отрабатывать свой президентский пост. Утечка в СМИ его разговора с президентом Путиным тоже ни к чему хорошему не приведёт", - пишет Баширов, отмечая, что теперь доверие к Макрону резко упало.

"Кто будет с ним теперь разговаривать в неофициальном режиме, если он потом всё сливает? И не только в СМИ, кстати", - отмечает политолог.

Но во всей этой ситуации, считает Баширов, для России есть положительный момент - пока Макрон "лезет на рожон", глава ФРГ Ангела Меркель может потихоньку отвести Германию в сторону от истории с Навальным.