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России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
28 сентября 2020, 07:25 • 51 • Политика
Политолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик" объяснил, почему России повезло, что президент Франции Эммануэль Макарон "слил" разговор с главой России Владимиром Путиным об Алексее Навальном. Эксперт указал, кто от этого выиграет.
По словам Баширова, глава Франции Эммануэль Макрон по глупости лезет в белорусский кейс и кейс с Навальным.
"Но начальники сказали, и он вынужден отрабатывать свой президентский пост. Утечка в СМИ его разговора с президентом Путиным тоже ни к чему хорошему не приведёт", - пишет Баширов, отмечая, что теперь доверие к Макрону резко упало.
"Кто будет с ним теперь разговаривать в неофициальном режиме, если он потом всё сливает? И не только в СМИ, кстати", - отмечает политолог.
Но во всей этой ситуации, считает Баширов, для России есть положительный момент - пока Макрон "лезет на рожон", глава ФРГ Ангела Меркель может потихоньку отвести Германию в сторону от истории с Навальным.
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