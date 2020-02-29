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России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН

29 февраля 2020, 18:54  •  142 • Политика
На заседании Совбеза ООН, посвящённом ситуации в сирийском Идлибе, развернулась "битва" дипломатов. Постпред РФ Василий Небензя напомнил присутствующим о праве Сирии отвечать и подавлять террористов, американский постпред Келли Крафт призвала Россию "немедленно посадить её боевые самолеты".
Обострение ситуации в Идлибе обсудили члены Совбеза ООН на очередном заседании. Со стороны это напоминало "битву" дипломатов. Постпред США при ООН Келли Крафт выдвинула провокационное требование против нашей страны.
"Мы призываем Россию немедленно посадить её боевые самолеты", - цитирует РИА Новости американского дипломата. Та, очевидно, забыла или не пожелала вспомнить о том, что наши войска находятся в Сирии на законных основаниях, по приглашению легитимных властей САР помогают бороться с террористами.
К слову, к сирийским правительственным войскам у Крафт тоже нашлось требование. Она призвала "все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведённые в 2018 году".
При этом подтвердила, что Соединённые Штаты поддерживают Анкару, добавив, что речь идёт об ответе турок на якобы совершённое "неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты".
Напомним, ранее российская сторона подчеркнула, что погибшие турки находились на территории сирийских боевиков, те же военные, что размещались на территории наблюдательных постов, информация о которых была передана Анкарой Москве, не пострадали.
Постоянному представителю РФ при ООН Василию Небензе пришлось напомнить присутствующим о том, что у Сирии есть полное право "отвечать и подавлять террористов" в ответ на постоянное нарушение огня в зоне Идлиба. Кроме того, российский дипломат напомнил присутствующим на заседании Совбеза ООН, что у них нет права запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях СБ ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах".
"Причём, подчеркиваю, на своей территории, на территории суверенной Сирии", - подчеркнул также Небензя.
Дипломат, как пишет ТАСС, привлек внимание к попыткам оправдать террористов в связи с ситуацией в Идлибе: "К сожалению, это делается и на уровне официальных лиц, в том числе представителей США".

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