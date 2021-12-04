России пора выйти из ВОЗ. Что мешает?

ВОЗ забрала себе слишком много власти – фактически её решения важнее, чем решения правительств многих развитых стран. Россия чувствует диктат международных бюрократов на себе. Так не стоит ли всерьёз задуматься о выходе из этой организации? Возможно ли это вообще?

ВОЗ всемогущая

Последние события, связанные со Всемирной организацией здравоохранения, ставят слишком много слишком неприятных для всех мировых держав вопросов. Не становится ли ВОЗ чем-то вроде мирового правительства? Не обретает ли эта первоначально совершенно служебная и созданная при ООН с сугубо гуманитарными целями организация больше возможностей, чем есть у многих правительств развитых стран?

Судите сами: сначала ВОЗ провоцирует буквально всемирную панику из-за нового штамма коронавируса, названного "омикрон". Страны закрываются, прерывается авиасообщение, вводятся карантины. Причём виной тому даже не прямая рекомендация, а не более чем пресс-релиз, в котором содержится всего лишь предположение, что новый штамм более заразный, чем предыдущие.

Как будто этого мало, руководитель ВОЗ делает мощное заявление на открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он требует от всех стран мира заключить договор и создать наднациональный орган для борьбы с пандемиями – и нынешней, и всеми будущими. Наднациональный, то есть не зависимый ни от одного государства в отдельности орган – это, собственно, и есть мировое правительство. Конечно, в том случае, если решения этого органа будут обязательными к исполнению, но на этом и настаивает Тедрос Аданом Гебрейесус, без этого не стоило и огород городить.

ВОЗ за последние два года проделала путь от не слишком влиятельной международной организации, дело которой рекомендовать независимым государствам некоторые важные шаги в сфере здравоохранения в некоторых случаях – до самой влиятельной международной организации из всех существующих. Шутка ли? ВОЗ слушаются и в США, и в Евросоюзе. ВОЗ слушаются в России – во всех остальных случаях умеющей отстаивать свой суверенитет. ВОЗ так или иначе слушают почти везде. И везде проводят примерно одинаковые меры против "самой странной пандемии в истории". Вводят пресловутые локдауны, заставляют людей носить маски, соглашаются с необходимостью принудительной вакцинации.

ВОЗ карает и не милует

Делают всё это даже в тех случаях, когда это явно идёт во вред государственным интересам. Намедни один из руководителей ЭИСИ Глеб Кузнецов очень резко указывал:

ЮАР достаточно злобный пресс-релиз опубликовала. Типа вместо того, чтобы похвалить нас за вклад в науку, нас наказывают экономически, создавая санитарные кордоны. Сюда же с отдельным совершенно клоунским номером встаёт главный дисциплинированный терпила Европы Португалия. Где мало того что первые доказали, что даже 90% вакцинированных на трансмиссию не влияет и никакого "популяционного иммунитета" не формирует, так ещё умудрились намерять футбольную команду омикрона. 13 человек, что составляет какой-то адов процент О-штамма в Европе и, естественно, отправляет страну в чумной барак к Свазиленду.

То есть как минимум две не последние мировые державы на собственном опыте убедились, что действовать, как велит ВОЗ, – означает, по сути, наносить себе ущерб. И не только себе, но и окружающим, и союзникам, и партнёрам. В той же ЮАР сейчас застряла, по некоторым данным, примерно тысяча граждан России. Они ни в чём не виноваты – просто выбраться из страны, где впервые обнаружили "омикрон", – совсем не простая задача.

Все остальные страны мира по поводу рекомендаций ВОЗ могут сказать примерно то же самое, что ЮАР. Но большинство молчит, а если позволяет себе от этих рекомендаций уклоняться, то только "в рабочем порядке". Как Швеция, которая, как известно, позволила себе в 2020 году обойтись без локдауна. Или как Япония, которая сейчас вроде как свободна от коронавируса (проверить это утверждение на самом деле невозможно, просто власти страны решили, что эпидемия слишком дорого обходится и прекратили её, что называется, волевым усилием).

Можно ли обойтись без ВОЗ?

Как бы то ни было, большинство стран – и Россия в том числе – действуют в русле рекомендаций ВОЗ. И в этой связи совершенно логичным выглядит вопрос: а нужно ли России делать так и в дальнейшем? Следует ли поддерживать существование этой организации?

Этот вопрос выглядит ещё более обоснованным, если мы вспомним, что прецеденты выхода великих держав из ВОЗ уже были. СССР (то есть Россия) покидал ВОЗ на несколько лет в 1949 году, сочтя, что в условиях начавшейся холодной войны членство в этой организации для нас опасно. Но есть и совсем близкий по времени пример: президент США Дональд Трамп в 2020 году, под занавес своего правления, распорядился прекратить финансирование этой международной организации из американского бюджета.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что та работает неэффективно, что от её рекомендаций не было толка – эпидемию предотвратить не удалось. Неэффективными, однако, оказались действия самого Трампа – стоило в США вернуться к власти "демократам", и финансирование ВОЗ возобновилось.

Тут надо объяснить одну очень важную деталь. ВОЗ сейчас – в самом деле едва ли не самая серьёзная международная организация из всех. Ни одно государство мира, даже США или Россия, в одиночку не может прекратить деятельность ВОЗ. Трамп попытался лишить ВОЗ примерно 160 миллионов долларов годового содержания. Россия, если, гипотетически, прекратит финансирование, лишит только 12 миллионов долларов.

Между тем на сайте ВОЗ обозначены 20 крупнейших доноров этой организации в 2018–2019 годах. России в этом списке нет. И даже такая держава, как Китай, занимает лишь 6-е место с конца. А вот на третьем месте – фонд Билла и Мелинды Гейтс, перечисливший ВОЗ 455 миллионов долларов.

Список крупнейших доноров ВОЗ в 2018–2019 годах

Очевидно, что даже если ВОЗ покинет не только Россия, но и все её союзники, включая даже Китай, ВОЗ не исчезнет и даже не слишком ослабнет. А вот покинувшие ВОЗ страны столкнутся с рядом существенных сложностей. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов так прокомментировал Царьграду идею выхода из Всемирной организации здравоохранения:

Не надо забывать, что ВОЗ – это подразделение ООН. Выход из ВОЗ может ослабить наши позиции в ООН – а там и так есть желающие нас ослабить и даже лишить права вето в Совете безопасности. Но это политика, а что касается здравоохранения, такое решение вызовет трудности с поставкой в Россию медицинских технологий, в том числе новых. Между тем отечественная фарминдустрия полного цикла всё ещё переживает период становления, мы зависим от импорта. Так куда нам закрываться от ВОЗ?

Что с того?

Очевидно, что примерно так же рассуждают и во всех остальных странах, где могут позволить себе недовольство диктатом международной организации. Ожидать, что жаждущие независимости страны "закроют ВОЗ путём выхода на улицу", не приходится.

Однако следует ли из этого, что всякое сообщение от господина Гебрейесуса должно восприниматься в России как указание к немедленному исполнению? Или можно себе позволить относиться к рекомендациям – именно как к рекомендациям, а думать над собственным благополучием собственной головой?

Если пандемия ковида чему-то должна была нас научить, так в первую очередь тому, что она очень выгодна для производителей вакцин и лекарств, для международных бюрократов – и совсем невыгодна государствам и народам.