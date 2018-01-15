Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аллигаторы в Америке замёрзли не в последний раз
«Пытаются остаться в Сирии»: как США разыгрывают курдскую карту вопреки предупре...
Движение вверх, но на самом деле падение вниз
Польский реваншизм посягает на Львов, Тернополь, Вильнюс
Главная / Украина

России пора освободить Новороссию

15 января 2018, 08:39  •  1748 • Украина

На самом деле против освобождения Новороссии нет весомых аргументов. Посмотрите следующий список «доводов» с моими контрдоводами и задумайтесь.

 - «Если Россия вмешается, против нее будут введены санкции». Ну, санкции вообще-то уже введены, поэтому Россия могла бы предпринять какие-то действия за «цену», которую платит в любом случае.

 - «Если Россия вмешается, начнется война с Западом». Нет, война с Западом не начнется. Они боятся России, и их интересы на Украине не входят в список национальных приоритетов, как входят или, по крайней мере, должны входить в России.

 - «Если Россия вмешается, Украина вступит в НАТО». Нет, не вступит. По правилам, НАТО не принимает в свой состав новых членов, если они вовлечены в какой бы то ни было вооруженный конфликт. Но Украина уже присоединяется в НАТО неофициально и продолжает оккупировать Новороссию в том числе и силами НАТО. Россия не должна этого допустить, поскольку так освободить Новороссию будет намного сложнее!

 - «Запад перестанет покупать российские газ и нефть». Да, перестанет, но только тогда, когда сможет обходиться без них. Так зачем ждать этого? Прекратите продавать Западу газ и нефть до того, как он будет к этому готов и сможет обходиться без российских природных ресурсов. Экспорт газа и нефти — оружие России, используйте его!

 - «Украинский народ не хочет, чтобы Россия вмешивалась». Нет никакого «украинского народа». Есть фашисты на западе страны и есть русские и русскоговорящие украинцы в Новороссии. Фашисты боятся вмешательства России, зная, что в этом случае все совершенные ими преступления будут раскрыты, а Новороссия желает освобождения! Россия не должна идти в западные части — только освободить Новороссию, Малороссию и Приднестровье.

 - «Народ Новороссии не поднялся». Поднялся, но Россия не обеспечила достаточно сильной поддержки (пока). Как было с Одессой, Мариуполем, Краматорском? Как сейчас борется Донбасс? Новороссия поднимается. Первыми это делают самые смелые. Но когда со стороны России придет реальная помощь, начнется масштабное восстание и всей остальной Новороссии!

 - «Это ловушка, чтобы затянуть Россию в войну». Нет! Ловушка заключается в том, чтобы одурачить Россию и не дать ей вмешаться. Поскольку, если Россия вмешается, киевская нацистская хунта падет, и Россия и Новороссия очень быстро одержат победу. Соответственно, ловушка — напугать Россию, чтобы она осталась в стороне.

 - «Россию назовут агрессором». Россию уже называют агрессором. Запад всегда называет Россию агрессором, и что?

 - «Российские солдаты будут умирать». Да, к сожалению, будут. Но если сейчас не освободить Новороссию и все земли к востоку от Днепра, потом в Крыму и России погибнет намного больше российских солдат.

 - «Русский народ не хочет войны». Никто не хочет войны, но война уже здесь, и единственно правильный выбор — победить! Это прекрасно понимает большинство россиян, и они хотят помочь Новороссии (а вместе с ней и самим себе). Просто посмотрите, как они радовались, когда был освобожден Крым.

 Я призываю к войне? Нет, не в прямом смысле. Я думаю, будет очень хорошо, если нацисты в Киеве сдадутся без боя, западная Украина денацифицируется, Новороссия «деоккупируется», бывшая Украина федерализируется и станет нейтральной, а лучше — пророссийской. Но неужели кто-то думает, что все это произойдет мирно и добровольно? Верно, не произойдет. Тогда какая остается альтернатива?

 Я призываю к освобождению всей Новороссии, Приднестровья и Малороссии (восток от Днепра) любыми способами. Надеюсь, мирным путем, но если потребуется, силовым. У каждого будет возможность выбрать мирное решение.

Владимир Быстряков: «Американцы скоро уйдут из Украины»

 «Украинским солдатам» нужно будет предоставить три варианта: присоединиться к армии Новороссии и помочь в освобождении страны от киевской нацистской хунты; сложить оружие и уйти домой; или остаться и быть уничтоженными. Убийцам из националистических батальонов и Правого сектора можно предложить только два варианта — умереть на месте или встретиться лицом к лицу с народом, который они хотели уничтожить. У российских олигархов будет выбор — поддержать Русский Мир/Россию/Новороссию (в этом случае правительство могло бы помочь им и компенсировать часть экономических потерь из-за санкций) или быть осужденными как (экономические) преступники, которыми они на самом деле и являются, по закону. У либеральных предателей также должен быть выбор — раскаяться и поддержать нас или уехать!

Николас Николаидес

Источник

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

1748
Источник
Похожие новости
15 января 2018, 08:39
России пора освободить Новороссию
12 января 2018, 22:39
Владимир Быстряков: «Американцы скоро уйдут из Украины»
12 января 2018, 22:39
Опрос в Запорожье: в войне в Донбассе виновна украинская власть

12 января 2018, 02:54
«Только на Украине такое могло прийти в голову»: как в России отреагировали на идею «приватизировать» русский язык
12 января 2018, 20:39
Источник: Россия намерена продлить мораторий по выплате взноса в Совет Европы на 2018 год
14 января 2018, 19:54
Попали в молоко: как стандарты ЕС угрожают развалом целой отрасли Украины
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 января 2018, 05:40
Зачем же вы заржавили наши кopaбли?
10 января 2018, 15:24
«Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США
15 января 2018, 08:39
России пора освободить Новороссию
09 января 2018, 16:39
Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке
14 января 2018, 10:24
Гром грянул над Хмеймимом, пора креститься
14 января 2018, 03:39
«Давайте по-честному — у нас эпидемия»: почему на Украине не могут остановить распространение кори
14 января 2018, 10:24
Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.