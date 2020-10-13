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России пора готовиться к гражданской войне в США - Делягин

13 октября 2020, 23:15  •  20 • Политика
Политолог и экономист Михаил Делягин призвал правительство России начать подготовку к гражданской войне в США.
Прогнозы правительства России о росте экономики страны чересчур радужные, так как не учитывают вторую волну коронавирусной инфекции COVID-19 и возможное начало гражданской войны в США. Такого мнения придерживается политолог, экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Таким образом, эксперт поддержал реплику главы Счётной палаты России Алексея Кудрина, который также раскритиковал правительство за излишний оптимизм в экономических вопросах. Михаил Делягин указывает, что правительство прилагает совершенно ничтожные и микроскопические усилия для поддержания и восстановления экономики. При этом он добавил, что при Кудрине правительство не делало даже этого.
Делягин отметил, что правительство в своих прогнозах о будущем экономики не учитывает влияния возможных катаклизмов. И речь идёт не только о второй волне COVID-19, но и возможном начале гражданской войны в США.
"Что будет с мировой экономикой в случае гражданской войны в США? Мы должны быть к этому готовы заранее, чтобы потом не изобретать велосипед, а использовать заранее подготовленный план", - сказал Делягин корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, что политическая и социальная обстановка в США накалена до предела в преддверии ноябрьских президентских выборов. Оба кандидата на пост главы страны готовятся оспаривать результаты голосования в случае своего проигрыша.

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