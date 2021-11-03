России подложили глобалистскую гирьку: Кто такой Ярослав Кузьминов?

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил экс-ректору ВШЭ Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве. Однако эксперты восприняли назначение в штыки, посчитав, что в этом случае России подложили увесистую глобалистскую гирьку.

Кто такой Ярослав Кузьминов и чем он известен как в узких, так и в широких кругах? Почему предложение премьер-министра России Михаила Мишустина поставить его во главу экспертного совета при правительстве вызвало весьма неоднозначную реакцию в политических кругах?

Решение Михаила Мишустина мы встречаем, как говорили в СССР, с чувством глубокой озабоченности. У этого чувства есть три причины.

Первая. Кузьминов - плоть от плоти реформаторов девяностых, выходец из партийной элиты, предавшей собственные идеалы, бывший руководитель фонда Сороса "Культурная инициатива", обласканный государственными наградами при Путине. Специалисту с такими зигзагами очень трудно доверять просто по-человечески.

Вторая. Семейственность на высоком уровне - это всё-таки не очень хорошо. Супруга Ярослава Ивановича - глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Было бы логично, если бы русское правительство являлось неким национально ориентированным противовесом Центральному банку, который находится под прямым контролем международных финансовых кругов. Назначение Кузьминова же кладёт увесистую гирьку на ту самую глобалистскую чашу, которую мы, оказывается, испили ещё отнюдь не до дна.

Третья. По делам их узнаете их. Именно Кузьминов создал то, что в кругах специалистов называют "Высшей школой коррупции". Именно "Вышка" стала инициатором внедрения ЕГЭ, убивающего самостоятельное мышление, делающего школьников заложниками теста, схемы, зубрёжки. Именно ВШЭ на государственные деньги писала многочисленные стратегии, ни одна из которых так и не была реализована.

Именно последний аспект, впрочем, оставляет окошко для оптимизма. Экспертный совет при правительстве - структура, значение которой не слишком велико. Есть надежда, что деятельность Ярослава Ивановича на новом посту будет более декоративной, нежели конструктивной.

В противном случае у нас с вами могут возникнуть новые серьёзные проблемы.

Политтехнолог Марат Баширов в своей оценке назначения Ярослава Кузьминова в экспертный совет при правительстве созвучен с мнением заместителя главного редактора телеканала Царьград Михаила Мельникова.

"Какие интересные шахматы сдержек и противовесов, - заметил политический эксперт в своём Telegram-канале "Политджойстик". - Кузьминов был ректором "Вышки", но его не так давно сместили с этой должности, и вот неожиданное назначение. С учётом того, что предложение сделал сам премьер Мишустин, а Кузьминов является мужем Эльвиры Набиуллиной, то, во-первых, это своеобразный камбэк Кузьминова в элиту России (у экспертного совета огромный ресурс влияния на многие решения правительства), а во-вторых, чёткий сигнал об устойчивых позициях Набиуллиной во главе ЦБ (что особенно важно после её решения о повышении учётной ставки сразу на 0,75 процентных пункта)".