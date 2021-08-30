Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Главная / Политика

России отказались отдать "взломщика" систем IBM и Tesla

30 августа 2021, 21:40  •  32 • Политика
Швейцария отказалась экстрадировать в Россию арестованного по запросу США русского предпринимателя. Американцы обвиняют его во взломе систем IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний.
В Швейцарии ответили отказом на запрос России об экстрадиции русского предпринимателя Владислава Клюшина, которого арестовали в марте по запросу США. Об это сообщила официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Инггрид Райзер.
Предприниматель находится в швейцарской тюрьме с конца марта этого года. В апреле Россия направила просьбу о выдаче русского гражданина. Эту просьбу в Швейцарии рассматривали аж до 12 августа и в итоге ответили отказом.
Факты, перечисленные в этом запросе, не являются наказуемыми по швейцарскому законодательству,
- цитирует ТАСС объяснение представительницы швейцарского ведомства.
При этом Швейцария без вопросов арестовала гражданина России по запросу США. Адвокат Владислава Клюшина заявляет, что американцы преследуют его подопечного по политическим мотивам. Дело в том, что что он руководит IT-компанией, которая разрабатывала программное обеспечение по заказу государства. Отмечается, что США устроили Клюшину ловушку в Швейцарии с целью получить доступ к стратегическим секретам.
В свою очередь, США обвиняют Клюшина в хакерстве против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний. Утверждается, что он похитил более 10 миллионов долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 18:00
"Никогда вообще": Неприятные откровения крымчанина об Украине удивили журналиста из Киева
30 августа 2021, 12:30
Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ
30 августа 2021, 08:50
"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
25 августа 2021, 21:35
"Это катастрофа ": Журналистка об отказе украинцев спастись из Кабула на самолётах России
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.