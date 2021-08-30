России отказались отдать "взломщика" систем IBM и Tesla

Швейцария отказалась экстрадировать в Россию арестованного по запросу США русского предпринимателя. Американцы обвиняют его во взломе систем IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний.

В Швейцарии ответили отказом на запрос России об экстрадиции русского предпринимателя Владислава Клюшина, которого арестовали в марте по запросу США. Об это сообщила официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Инггрид Райзер.

Предприниматель находится в швейцарской тюрьме с конца марта этого года. В апреле Россия направила просьбу о выдаче русского гражданина. Эту просьбу в Швейцарии рассматривали аж до 12 августа и в итоге ответили отказом.

Факты, перечисленные в этом запросе, не являются наказуемыми по швейцарскому законодательству,

- цитирует ТАСС объяснение представительницы швейцарского ведомства.

При этом Швейцария без вопросов арестовала гражданина России по запросу США. Адвокат Владислава Клюшина заявляет, что американцы преследуют его подопечного по политическим мотивам. Дело в том, что что он руководит IT-компанией, которая разрабатывала программное обеспечение по заказу государства. Отмечается, что США устроили Клюшину ловушку в Швейцарии с целью получить доступ к стратегическим секретам.

В свою очередь, США обвиняют Клюшина в хакерстве против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний. Утверждается, что он похитил более 10 миллионов долларов.