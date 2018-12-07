России опять предложили оправдываться и каяться. Из-за ракет

США и НАТО снова пытаются занять беспроигрышную позицию: я обвиняю, а ты оправдывайся. На сей раз дело касается ракеты, якобы нарушающей договор РСМД

Автор:

Покровский Александр

Напомним, что Договор РСМД (ДРСМД) — это договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США в 1987 году. Ракеты средней и меньшей дальности — такие, которые летают на расстояние от 500 до 5500 километров. Но под действие договора подпадают не все, а лишь те, по которым у Советского Союза в конце 1980-х годов было неоспоримое преимущество. А это ракеты наземного базирования.

В СССР тогда было подавляющее количество ракет наземного базирования: сухопутная страна пошла в свое время по этому пути развития ракетного вооружения. Островное же государство США усиленно развивало морское базирование и воздушное, то есть на кораблях и самолетах-стратегах, по которым было неоспоримое преимущество как раз у Штатов.

В итоге тогдашний глава СССР Михаил Горбачев подписал договор на всех условиях США: советское запрещаем, американское оставляем. И цените нашу справедливость: мы не запрещаем вам строить авианосцы и стратегические бомбардировщики, чтобы вернуться к паритету с нами по этим ракетам!

М. Горбачев. Фото: www.globallookpress.com

Блестящая политическая, дипломатическая и военная комбинация! Еще более ярким этот блеск сделало решение старого пионера Горбачева, уже не задрав штаны, бежать за новым его идолом — США, а, буквально спустив их, бежать перед США, искательно заглядывая в глаза и преданно пуская восторженную слюну. В порыве этого самого восторга он распорядился уничтожать еще и ракеты «Ока», под ДРСМД не подпадающие вовсе.

Если Россия не оправдается...

Эти исторические детали необходимо обязательно вспомнить, чтобы верно оценить позицию, занимаемую ныне Вашингтоном и его союзниками по НАТО.

Вот такое условие ставит заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон: США останутся в ДРСМД, если Россия уничтожит ракеты 9M729, либо «модернизирует» их, ограничив радиус действия.