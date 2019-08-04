России нужны разные корабли • 109 • Аналитика «Количественной и качественный составы флотов и Каспийской флотилии поддерживаются на уровне, соответствующем угрозам национальным интересам и безопасности Российской Федерации на конкретном региональном направлении, и обеспечиваются соответствующими инфраструктурами базирования, судостроения и судоремонта».

Из морской доктрины Российской Федерации до 2020 года









Территория России, как общеизвестно, омывается водами тринадцати морей Северного Ледовитого, Атлантического и Тихоокеанского бассейнов. Более 60% (около 37653 км с учетом 19724,1 км российского сектора Арктики) государственной границы Российской Федерации общей протяженностью около 62 262 км составляет морская граница. Наша страна де-факто и де-юре является великой морской державой, в связи с чем она просто обязана иметь сильный современный военно-морской флот.



Боевая мощь флота, способного защитить морские границы и национальные интересы страны в любой точке Мирового океана, определяется в первую очередь наличием в его составе современных кораблей всех классов, оснащенных в том числе и различными типами энергетических установок.



О ВМФ

Военно-морской флот является одним из видов Вооруженных сил Российской Федерации. Главное назначение ВМФ РФ в мирное время заключается в защите национальных интересов страны, и демонстрация военно-морского флага России на всех морях и океанах. В военное время силы и средства ВМФ применяются для проведения боевых операций самостоятельно или совместно с другими видами вооруженных сил, уничтожения сил противника в открытом море, в прибрежных районах и в береговых базах, разрушения военно-промышленного потенциала государства-агрессора.



Кроме того, ВМФ способен выполнять и другие задачи. В военное время это нарушение трансокеанских и морских коммуникаций противника; защита своих морских перевозок; поддержка приморских флангов сухопутных войск во время совместных операций; высадка и поддержка морских десантов; морская блокада побережья противника, эвакуация войск из прибрежных районов и другие. Для успешного решения повседневных и боевых задач военно-морской флот располагает всем необходимым, включая и ядерные стратегические силы.



Военно-морской флот, являясь подсистемой (составным элементом) Вооруженных сил РФ, в то же время представляет собой самостоятельную, автономную систему более низкого порядка, включающую в свой состав свои подсистемы и элементы (рода войск), а именно: подводные и надводные силы, морскую авиацию и пехоту, береговые ракетно-артиллерийские части и органы материально-технического обеспечения.



Функциональное назначение каждого рода войск ВМФ различное. Так, береговые войска предназначены для обороны побережья и важных объектов, находящихся в прибрежной зоне. Надводные силы (боевые надводные корабли различных рангов) имеют широкий диапазон выполняемых задач. Их основное назначение состоит в поиске и поражении подводных лодок и надводных кораблей противника, высадке и поддержке морских десантов, обнаружении и обезвреживании морских минных полей. Подводные силы ВМФ (подводные лодки), кроме указанных выше задач, способны выполнять задачи по обнаружению подводных лодок противника и поражению надводных и наземных объектов противника. Военно-воздушные силы ВМФ (морская авиация) выполняют ракетоносную, противолодочную и разведывательную функции, способны уничтожать корабли, подводные лодки и суда противника, находящиеся в морях и океанах или стоящие в портах и базах. Кроме того, морская авиация прикрывает действия российского ВМФ во время выполнения им задач боевых операций и при стоянке в базах.



Таким образом, военно-морской флот, имея структуру, во многом аналогичную системе более высокого уровня (вооруженным силам), в отличие от других видов, может выполнять большее количество различных боевых задач вполне самостоятельно и автономно.



Военно-морской флот, как известно, обладает и рядом принципиальных особенностей, которые коренным образом отличают его от других видов и родов вооруженных сил.



Во-первых, на вооружении ВМФ стоит наиболее дорогая военная техника – боевые корабли. Так, по данным отечественных СМИ, стоимость постройки одного корабля, например, серии «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» составляет не менее 18 млрд. рублей, одного корабля серии «Адмирал Григорович» – 13 млрд. рублей, а одной атомной подводной лодки типа «Борей» соответственно 39 млрд. рублей. Очевидно, что эксплуатационные и другие расходы на содержание боевых кораблей также не дешево обходятся государственной казне. Высокие расходы на создание и содержание современного военно-морского флота может позволить себе не каждая, а только экономически развитая, страна, обладающая необходимой научно-технической и промышленной базой, имеющая высокий интеллектуально-технический потенциал с соответствующей системой образования.



Во-вторых, корабли ВМФ являются коллективным оружием, которым управляет не отдельный человек, а целый коллектив – экипаж, от четкой работы и слаженности которого зависит не только результаты выполнения боевых задач, но жизнь корабля в целом.



В-третьих, современный боевой корабль, являясь сложнейшим инженерным сооружением, отражает в своей конструкции и вооружении целый комплекс последних достижений науки и техники, в связи с чем, к корабельному составу военно-морского флота: матросам, старшинам и офицерам всегда предъявлялись и предъявляются сегодня достаточно высокие профессиональные требования. Из-за сложности военно-морской техники и вооружения сроки подготовки и уровень образования специалистов ВМФ зачастую превышали аналогичные показатели для специалистов других видов вооруженных сил, в том числе и в самые трудные годы Великой Отечественной войны.





В-четвертых, корабли ВМФ обладают заданной автономностью и высокой мобильностью, поэтому способны выполнять боевые задачи в различных районах мирового океана в течение многих месяцев. Корабли ВМФ могут скрытно подойти к берегам любого морского государства и имеемым на борту оружием противодействовать его агрессивным по отношению к России и её союзникам намерениям. Это особенность наряду с высоким уровнем профессиональной подготовки налагает на каждого члена экипажа обязанность досконально изучать все морские театры, на которых потенциально могут происходить враждебные по отношению к нашей стране события.



В-пятых, наряду со знаниями своей непосредственной и смежной специальности каждый специалист ВМФ обязан в совершенстве знать теорию и живучесть корабля, уметь управлять его боевыми и техническими средствами, замещать своего командира и руководить подчиненными в аварийной и боевой обстановке.



В-шестых, экипаж кораблей должен быть единым организмом, отрабатывать все свои действия, например, по борьбе с пожарами, водой и за живучесть технических средств до автоматизма. Достижение победы корабля в боевой и аварийной обстановке невозможно с одной стороны без четкой организации, взаимодействия и слаженности всего личного состава, а с другой – без умения и навыков каждого отдельного члена экипажа.



В-седьмых, личному составу ВМФ необходимо знать тактику и стратегию ведения современного морского боя, тактико-технические характеристики и возможности боевых сил и средств не только своего флота, но и флотов потенциального противника.



В-восьмых, находясь в плавании, корабли и их экипажи, в отличие от военнослужащих других видов вооруженных сил, постоянно находятся на переднем крае противостояния и представляют великую морскую державу – Российскую Федерацию.



Наконец, личный состав ВМФ должен знать тактику не только морского, но и сухопутного, боя, поскольку при определенных условиях военные моряки могут быть направлены на сухопутный фронт.



Именно эти принципиальные особенности во всех странах мира выделяют военно-морской флот из других видов Вооруженных сил. Становится очевидным, что военно-морской флот отличается от других видов Вооруженных сил современной России в тактическом и стратегическом отношениях, именно поэтому к ВМФ нельзя относиться, как к вспомогательному виду российских вооружённых сил. Большая "югославская" стратегия Китая



Классы кораблей

Говоря о классах кораблей необходимо напомнить, что применительно к технике в самом общем значении класс (от лат. classis — разряд, группа) рассматривается, как совокупность предметов или изделий (в данном случае кораблей), выделенных по своему единому функциональному назначению, схожему техническому устройству, одинаковым техническим характеристикам, а также другим отличительным признакам. Предметы и изделия, образующие класс, являются одновременно и элементами. Классы включают подклассы (или элементы несколько низшего разряда), тоже объединенные в одну группу по единому функциональному назначению, строению и одинаковым признакам. Очевидно, все сказанное относится и к классам кораблей военно-морского флота.



Каждый класс корабля определяется своими функциональным назначением и боевыми возможностями, реализованными в его тактико-технических характеристиках и вооружении.



В настоящее время корабли и суда ВМФ РФ подразделяются на следующие классы:



1) Ударно-боевые корабли: авианосцы, крейсеры, подводные лодки, эскадренные миноносцы, ракетные и торпедные катера, корабли противовоздушной обороны, корабли противолодочной обороны, сторожевые корабли, тральщики и другие.



2) Корабли обеспечения: плавучие базы, плавучие мастерские, плавучие доки, суда снабжения, исследовательские корабли и аппараты, корабли аварийно-спасательного обеспечения, специальные корабли, учебные корабли.



3) Базовые плавучие средства: ледоколы, буксиры, баржи, танкеры, водолеи, суда-станции безобмоточного размагничивания, плавучие краны, блокшкивы-корабли, киллекторы, отопители, несамоходные плавучие средства, посыльные и разъездные суда и т. п.



Анализ современного корабельного состава ВМФ РФ показывает, что:



1) к началу XXI века в российском ВМФ, как и во всём мире сложилась четкая и научно обоснованная система (и подсистемы) классов кораблей, соответствующая стратегии и тактике их использования;



2) каждый класс кораблей имеет свое назначение и занимает свое конкретное место в общей структуре ВМФ;



3) все классы кораблей взаимосвязаны и способны взаимодействовать между собой;



4) при недооценке, исключении или отсутствии какого-либо класса кораблей сложившийся баланс ВМФ может нарушатся.



Не так давно в российских СМИ прошло сообщение о том, что Россия не будет строить корабли классом выше фрегата. Это означает, что сложившаяся к настоящему времени устоявшаяся система ВМФ РФ может быть нарушена, следствием чего, в конечном итоге, может стать снижение эффективности функционирования не только ВМФ, но вооруженных сил страны в целом.



Универсальный корабль, как известно, создать невозможно, поэтому для выполнения своих функций в полном объеме ВМФ РФ должен располагать всеми классами кораблей, способными решать многочисленные задачи и надежно обеспечить защиту России с морских направлений в разных климатических зонах и на различных морских театрах военных действий. Именно такой комплексный подход к строительству кораблей ВМФ различных классов, по мнению, позволит не только иметь современный боеспособный флот, но и сохранить накопленные многими поколениями отечественных кораблестроителей технологии строительства кораблей – от катеров до авианосцев.



ГЭУ кораблей

В настоящее время корабли военно-морских сил разных стран мира оснащаются котлотурбинными, дизельными, газотурбинными, ядерными, комбинированными (дизель-газотурбинными, дизель-электрическими и другими) главными энергетическими установками (ГЭУ). При этом каждая ГЭУ (главная энергетическая установка) обладает своими достоинствами и недостатками. Дорогой динозавров. Вымрем или приспособимся?



Необходимо напомнить, что «родительницей» абсолютного большинства корабельных ГЭУ – дизельной, ядерной и газотурбинной – является корабельная котлотурбинная установка (КТЭУ) (ранее именуемая паросиловой – прим. авторов), которая ведет свою историю со второй половины XVIII века. Боевые качества КТЭУ были проверены в двух мировых войнах и во многих локальных военных конфликтах на море. Кроме того, котлотурбинная энергетическая установка (вернее входящие в ее состав главные котлы) способна функционировать на различных видах топлива от штатного (флотского мазута Ф-5) до дров, что немаловажно для боевого корабля. Несмотря на эти очевидные неоспоримые достоинства котлотурбинной энергетической установки, от ее оснащения строящихся российских кораблей полностью отказались, отдав предпочтение другим ГЭУ, например, комбинированным дизель-газотурбинным энергетическим установкам, в том числе и импортного производства.



По мнению авторов, решение об оснащении строящихся кораблей дизель-газотурбинными установками импортного производства преждевременное, поскольку при его принятии практически не рассматривалась, а, значит, не учитывалась, возможность введения против России экономических санкций, то есть экономическое противодействие стран-экспортеров судовых двигателей оснащению российского военно-морского флота современными отечественными кораблями. Подтверждение этому, например, является отказ украинского предприятия ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г. Николаев, Украина) и немецкой фирмы MTU Friedrichshafen (г. Баден-Баден, ФРГ) в поставке соответственно газотурбинных агрегатов и дизельных двигателей для оснащения ГЭУ строящихся кораблей. В итоге введенные санкции явились основной причиной приостановки реализации отечественной кораблестроительной программы на неопределенный срок.



Срыв сроков реализации российской кораблестроительной программы еще раз показывает, что строящиеся корабли и суда ВМФ РФ должны оснащаться всеми известными в настоящее время энергетическими установками без исключения и только отечественного производства. Кроме того, необходимо активно разрабатывать и внедрять другие типы корабельных энергетических установок.



Различные подходы к совершенствованию традиционных и разработке новых не традиционных типов ГЭУ позволят не только сохранить накопленный опыт проектирования и отечественные школы корабельного двигателе-, котло-, газо- и паротурбостроения, но и значительно повысить живучесть и боеспособность кораблей ВМФ России, а также сделает отечественное кораблестроение самостоятельным и независимым от внешних политических и экономических факторов.



О современной роли ВМФ

По данным российских СМИ, министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К., объективно проанализировав реалии сегодняшнего дня, сообщил, что Россия вынуждена отказаться от строительства кораблей первого ранга, что обусловлено главным образом отсутствием в стране необходимых для строительства больших кораблей финансовых средств.



По мнению авторов, существует и другая, не менее важная проблема, препятствующая оснащению ВМФ России новейшими надводными кораблями первого ранга. Указанная проблема заключается в сложившемся и укоренившемся практически во всех морских странах мира мышлении о второстепенной роли военно-морского флота. Такое мышление называется сухопутным и заключается во мнении, что основной задачей ВМФ является лишь обеспечение флангов сухопутной армии в совместных операциях на приморских направлениях. Другими словами, военно-морскому флоту отводится только вспомогательная роль в операциях на приморских направлениях. Опыт современных войн и локальных конфликтов на море убедительно показывает, что в сегодня роль и место военно-морского флота кардинально изменились, это значит, что существующее ныне континентальное или сухопутное мышление о роли ВМФ в современной войне и локальных конфликтах уже не соответствует современным реалиям. Достаточно вспомнить англо-аргентинский конфликт 1982 года, в котором участвовал всего лишь один вид вооруженных сил Великобритании – военно-морские силы, и операцию «Буря в пустыне» 1991 года, где военно-морским силам США на первоначальном этапе операции отводилась главная роль в подавлении сопротивления вооруженных сил Ирака, блокаде побережья и нарушении морских коммуникаций противника. Кто выиграл и кто проиграл на Украине



В современной войне, по мнению авторов, не следует полагаться только на сухопутные войска и/или военно-космические силы. Каждый вид и род вооруженных сил способен решать только свои свойственные им специфические задачи, в тоже время задачи, поставленные, например, перед военно-морским флотом, другие виды и роды вооруженных сил решить просто не в состоянии. Из всех видов вооруженных сил только ВМФ способен решать отдельные задачи других видов и родов вооруженных сил.



Об источниках финансирования строительства новых кораблей

Авторы полностью согласны с мнением руководства оборонного ведомства: сегодня в стране наблюдается дефицит денежных средств, но это вовсе не повод ослаблять военно-морскую составляющую Российской Федерации. Деньги на военные нужды, в том числе и на развитие ВМФ, необходимо зарабатывать. Для этого сегодня есть все возможности.



Следует напомнить, что военно-морской флот – это единственный вид вооруженных сил, который способен работать на экономику страны и приносить прибыль в государственную казну, это означает, что ВМФ в состоянии сам зарабатывать часть денежных средств, так необходимых в нынешних условиях, в том числе, и на строительство кораблей и судов нового поколения.



Сегодня в мире институты всех государств, как известно, работают на коммерческой основе. В деятельности Вооруженных сил России существует и уже давно практикуется зарабатывание денег, например, на обучении и переобучении иностранных военнослужащих в российских военных учебных заведениях. Возможно, пришло время и отдельные виды деятельности ВМФ РФ по предоставлению некоторых услуг иностранным государствам и отечественным частным компаниям также перевести в плоскость коммерческих отношений, зарабатывая при этом деньги.



Российские военные моряки ведут борьбу с международным пиратством, обеспечивают безопасное нахождение судов в море, оказывают помощь терпящим бедствие кораблям и судам, выполняют сложные аварийно-спасательные работы. Часть этой помощи, ранее выполняемой российским военно-морским флотом бесплатно, могут в настоящее время стать услугами, предоставляемым иностранным и отечественным фирмам на коммерческой основе. Такой перевод безвозмездной помощи в платные услуги вполне закономерен, поскольку в результате работы российского военно-морского флота зарабатываются или сохраняются значительные материальные средства; предотвращается или минимизируется материальный ущерб, вызванный, например, противоправными действиями террористических организаций, природными факторами (штормовыми условиями), боевыми действиями и т.п.



Таким образом, ВМФ РФ вполне способен самостоятельно зарабатывать часть денежных средств, в том числе и на собственные нужды. В настоящее время в качестве платных услуг можно выполнять следующие работы:



— проводку караванов судов через опасные районы моря, например, контролируемые морскими пиратами;

— охрану районов рыбных промыслов и добычи полезных ископаемых в море;

— охрану обеспечивающих работы судов в море;

— подъём затонувших плавсредств;

— обследование морского дна на предмет наличия полезных ископаемых и затонувших объектов;

— обнаружение и траление мин в открытом море, территориальных водах и судоходных каналах других стран;

— оказание помощи в борьбе за живучесть кораблей и судов и их транспортировку в порты.



Опыт выполнения некоторых перечисленных работ в военно-морском флоте РФ уже имеется. Достаточно вспомнить боевое траление и очистку Суэцкого канала от затопленных судов в 1950-х и 1970-х годах, а также проводку караванов судов российскими кораблями по Аденскому заливу в 2008 году. Этот опыт был накоплен в прошлом на основе безвозмездной помощи. Порошенко и его дорога на дно. Или на нары?



Одним из способов получения денежных средств на строительство военных кораблей может стать продажа интеллектуальной собственности военнослужащих, в том числе и военно-морского флота. Действительно, российские военнослужащие, эксплуатируя сложнейшую военную технику, обладают огромными знаниями и подают множество заявлений на рационализаторские предложения и заявок на изобретения, результаты которых вполне могут быть использованы государственными и частными предприятиями, включая предприятия военно-промышленного комплекса. С этой целью необходимо активизировать изобретательскую и рационализаторскую работу в вооруженных силах, привести ее в полное соответствие с российским законодательством и руководящими документами министерства обороны РФ, стимулировать военных изобретателей и, главное, законодательно перевести Федеральный институт промышленной собственности из хранителя (кладовой) изобретений в организацию, внедряющую эти изобретения.



Отечественная история военно-морского флота знает еще один, ныне забытый, способ получения финансовых средств на строительство кораблей – добровольные пожертвования граждан страны.



Известно, что в Цусимском сражении (14 —15 мая 1905 года) Российский Императорский флот из 38 участвовавших с русской стороны кораблей различных классов потерял 21 корабль, в результате чего отечественный военный флот как вид вооруженных сил царской России фактически перестал существовать. В государственной казне необходимых денежных средств на восстановление флота и строительство новых военных кораблей не было, однако выход был найден: по всей Российской империи был организован сбор добровольных пожертвований для воссоздания отечественного флота. Независимо от морского ведомства, ввиду обильного притока денежных пожертвований от общественных организаций и граждан на восстановление флота, был создан Особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования. Как известно, самые большие суммы на постройку кораблей внесли крупные российские промышленники того времени. К 1910 году сумма сборов достигла 17,3 млн. рублей, которая сегодня соответствует 86,5 млн. $.



В самое короткое время в основном на собранные гражданами средства были построены и введены в боевой состав российского флота 19 новейших эскадренных миноносцев (в то время их называли минными крейсерами. – Прим. авт.), боевые и эксплуатационные характеристики которых не уступали характеристикам иностранных кораблей аналогичного класса.



По мнению авторов, несмотря на сложное положение отечественной экономики и невысокие доходы наших граждан, приобретенный отечественный опыт привлечения финансовых средств граждан и общественных организаций на строительство новых кораблей ВМФ вполне может быть использован и сегодня, но только при условиях добровольности, прозрачности получения денежных средств, их целевого расходования, строгого общественного контроля за их расходом и полной отчётности. Пример в пожертвовании денежных средств на строительство отечественного флота, по мнению авторов, должны показать крупные российские корпорации, имеющие свои интересы в прибрежных водах и континентальном шельфе Российской Федерации.



Вместо выводов

Основой национальной безопасности любой страны, как известно, являются национальные интересы, угрозы (интересам) и защита (интересов). В последнее время, по сообщениям СМИ, в различных регионах нашей планеты национальные интересы России все чаще сталкиваются и пересекаются с интересами стран-участниц НАТО, включая и США. Это значит, что угрозы национальным интересам России, по крайней мере, в ближайшее время, будут только возрастать, что повышает вероятность необходимости защиты национальных интересов нашей страны в будущем, в том числе на морях и океанах. Кроме того, вот уже в течение нескольких лет США реализует по отношению к России свой осовремененный план под кодовым названием «Петля анаконды», разработанный и впервые апробированный еще в годы Гражданской войны в США 1861—1865 годы. В соответствии с этим планом по-прежнему враждебный к России военно-политический блок НАТО постепенно охватывает военными базами территорию нашей страны по внешним границам, сужая «кольца анаконды». В сложившихся условиях свобода, независимость и суверенитет России будет определяться только наличием современных вооруженных сил, включающих в свой состав и мощный военно-морской флот.



Для качественного и количественного развития ВМФ РФ необходим долгосрочный прогноз развития внешнеполитических условий. Судя по внешнеполитическим реалиям настоящего времени, этот прогноз, по крайней мере, на ближайшие лет 15—20, пока неутешителен. Это значит, что в соответствии с Морской доктриной ВМФ РФ обязан иметь корабли всех рангов и классов с разными известными и предлагаемыми энергетическими установками. Именно поэтому для строительства кораблей необходимо задействовать все имеющиеся в стране резервы получения финансовых средств, и это не прихоть, а объективное требование времени.



Территория России, как общеизвестно, омывается водами тринадцати морей Северного Ледовитого, Атлантического и Тихоокеанского бассейнов. Более 60% (около 37653 км с учетом 19724,1 км российского сектора Арктики) государственной границы Российской Федерации общей протяженностью около 62 262 км составляет морская граница. Наша страна де-факто и де-юре является великой морской державой, в связи с чем она просто обязана иметь сильный современный военно-морской флот.Боевая мощь флота, способного защитить морские границы и национальные интересы страны в любой точке Мирового океана, определяется в первую очередь наличием в его составе современных кораблей всех классов, оснащенных в том числе и различными типами энергетических установок.Военно-морской флот является одним из видов Вооруженных сил Российской Федерации. Главное назначение ВМФ РФ в мирное время заключается в защите национальных интересов страны, и демонстрация военно-морского флага России на всех морях и океанах. В военное время силы и средства ВМФ применяются для проведения боевых операций самостоятельно или совместно с другими видами вооруженных сил, уничтожения сил противника в открытом море, в прибрежных районах и в береговых базах, разрушения военно-промышленного потенциала государства-агрессора.Кроме того, ВМФ способен выполнять и другие задачи. В военное время это нарушение трансокеанских и морских коммуникаций противника; защита своих морских перевозок; поддержка приморских флангов сухопутных войск во время совместных операций; высадка и поддержка морских десантов; морская блокада побережья противника, эвакуация войск из прибрежных районов и другие. Для успешного решения повседневных и боевых задач военно-морской флот располагает всем необходимым, включая и ядерные стратегические силы.Военно-морской флот, являясь подсистемой (составным элементом) Вооруженных сил РФ, в то же время представляет собой самостоятельную, автономную систему более низкого порядка, включающую в свой состав свои подсистемы и элементы (рода войск), а именно: подводные и надводные силы, морскую авиацию и пехоту, береговые ракетно-артиллерийские части и органы материально-технического обеспечения.Функциональное назначение каждого рода войск ВМФ различное. Так, береговые войска предназначены для обороны побережья и важных объектов, находящихся в прибрежной зоне. Надводные силы (боевые надводные корабли различных рангов) имеют широкий диапазон выполняемых задач. Их основное назначение состоит в поиске и поражении подводных лодок и надводных кораблей противника, высадке и поддержке морских десантов, обнаружении и обезвреживании морских минных полей. Подводные силы ВМФ (подводные лодки), кроме указанных выше задач, способны выполнять задачи по обнаружению подводных лодок противника и поражению надводных и наземных объектов противника. Военно-воздушные силы ВМФ (морская авиация) выполняют ракетоносную, противолодочную и разведывательную функции, способны уничтожать корабли, подводные лодки и суда противника, находящиеся в морях и океанах или стоящие в портах и базах. Кроме того, морская авиация прикрывает действия российского ВМФ во время выполнения им задач боевых операций и при стоянке в базах.Таким образом, военно-морской флот, имея структуру, во многом аналогичную системе более высокого уровня (вооруженным силам), в отличие от других видов, может выполнять большее количество различных боевых задач вполне самостоятельно и автономно.Военно-морской флот, как известно, обладает и рядом принципиальных особенностей, которые коренным образом отличают его от других видов и родов вооруженных сил.Во-первых, на вооружении ВМФ стоит наиболее дорогая военная техника – боевые корабли. Так, по данным отечественных СМИ, стоимость постройки одного корабля, например, серии «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» составляет не менее 18 млрд. рублей, одного корабля серии «Адмирал Григорович» – 13 млрд. рублей, а одной атомной подводной лодки типа «Борей» соответственно 39 млрд. рублей. Очевидно, что эксплуатационные и другие расходы на содержание боевых кораблей также не дешево обходятся государственной казне. Высокие расходы на создание и содержание современного военно-морского флота может позволить себе не каждая, а только экономически развитая, страна, обладающая необходимой научно-технической и промышленной базой, имеющая высокий интеллектуально-технический потенциал с соответствующей системой образования.Во-вторых, корабли ВМФ являются коллективным оружием, которым управляет не отдельный человек, а целый коллектив – экипаж, от четкой работы и слаженности которого зависит не только результаты выполнения боевых задач, но жизнь корабля в целом.В-третьих, современный боевой корабль, являясь сложнейшим инженерным сооружением, отражает в своей конструкции и вооружении целый комплекс последних достижений науки и техники, в связи с чем, к корабельному составу военно-морского флота: матросам, старшинам и офицерам всегда предъявлялись и предъявляются сегодня достаточно высокие профессиональные требования. Из-за сложности военно-морской техники и вооружения сроки подготовки и уровень образования специалистов ВМФ зачастую превышали аналогичные показатели для специалистов других видов вооруженных сил, в том числе и в самые трудные годы Великой Отечественной войны.В-четвертых, корабли ВМФ обладают заданной автономностью и высокой мобильностью, поэтому способны выполнять боевые задачи в различных районах мирового океана в течение многих месяцев. Корабли ВМФ могут скрытно подойти к берегам любого морского государства и имеемым на борту оружием противодействовать его агрессивным по отношению к России и её союзникам намерениям. Это особенность наряду с высоким уровнем профессиональной подготовки налагает на каждого члена экипажа обязанность досконально изучать все морские театры, на которых потенциально могут происходить враждебные по отношению к нашей стране события.В-пятых, наряду со знаниями своей непосредственной и смежной специальности каждый специалист ВМФ обязан в совершенстве знать теорию и живучесть корабля, уметь управлять его боевыми и техническими средствами, замещать своего командира и руководить подчиненными в аварийной и боевой обстановке.В-шестых, экипаж кораблей должен быть единым организмом, отрабатывать все свои действия, например, по борьбе с пожарами, водой и за живучесть технических средств до автоматизма. Достижение победы корабля в боевой и аварийной обстановке невозможно с одной стороны без четкой организации, взаимодействия и слаженности всего личного состава, а с другой – без умения и навыков каждого отдельного члена экипажа.В-седьмых, личному составу ВМФ необходимо знать тактику и стратегию ведения современного морского боя, тактико-технические характеристики и возможности боевых сил и средств не только своего флота, но и флотов потенциального противника.В-восьмых, находясь в плавании, корабли и их экипажи, в отличие от военнослужащих других видов вооруженных сил, постоянно находятся на переднем крае противостояния и представляют великую морскую державу – Российскую Федерацию.Наконец, личный состав ВМФ должен знать тактику не только морского, но и сухопутного, боя, поскольку при определенных условиях военные моряки могут быть направлены на сухопутный фронт.Именно эти принципиальные особенности во всех странах мира выделяют военно-морской флот из других видов Вооруженных сил. Становится очевидным, что военно-морской флот отличается от других видов Вооруженных сил современной России в тактическом и стратегическом отношениях, именно поэтому к ВМФ нельзя относиться, как к вспомогательному виду российских вооружённых сил.Говоря о классах кораблей необходимо напомнить, что применительно к технике в самом общем значении класс (от лат. classis — разряд, группа) рассматривается, как совокупность предметов или изделий (в данном случае кораблей), выделенных по своему единому функциональному назначению, схожему техническому устройству, одинаковым техническим характеристикам, а также другим отличительным признакам. Предметы и изделия, образующие класс, являются одновременно и элементами. Классы включают подклассы (или элементы несколько низшего разряда), тоже объединенные в одну группу по единому функциональному назначению, строению и одинаковым признакам. Очевидно, все сказанное относится и к классам кораблей военно-морского флота.Каждый класс корабля определяется своими функциональным назначением и боевыми возможностями, реализованными в его тактико-технических характеристиках и вооружении.В настоящее время корабли и суда ВМФ РФ подразделяются на следующие классы:1) Ударно-боевые корабли: авианосцы, крейсеры, подводные лодки, эскадренные миноносцы, ракетные и торпедные катера, корабли противовоздушной обороны, корабли противолодочной обороны, сторожевые корабли, тральщики и другие.2) Корабли обеспечения: плавучие базы, плавучие мастерские, плавучие доки, суда снабжения, исследовательские корабли и аппараты, корабли аварийно-спасательного обеспечения, специальные корабли, учебные корабли.3) Базовые плавучие средства: ледоколы, буксиры, баржи, танкеры, водолеи, суда-станции безобмоточного размагничивания, плавучие краны, блокшкивы-корабли, киллекторы, отопители, несамоходные плавучие средства, посыльные и разъездные суда и т. п.Анализ современного корабельного состава ВМФ РФ показывает, что:1) к началу XXI века в российском ВМФ, как и во всём мире сложилась четкая и научно обоснованная система (и подсистемы) классов кораблей, соответствующая стратегии и тактике их использования;2) каждый класс кораблей имеет свое назначение и занимает свое конкретное место в общей структуре ВМФ;3) все классы кораблей взаимосвязаны и способны взаимодействовать между собой;4) при недооценке, исключении или отсутствии какого-либо класса кораблей сложившийся баланс ВМФ может нарушатся.Не так давно в российских СМИ прошло сообщение о том, что Россия не будет строить корабли классом выше фрегата. Это означает, что сложившаяся к настоящему времени устоявшаяся система ВМФ РФ может быть нарушена, следствием чего, в конечном итоге, может стать снижение эффективности функционирования не только ВМФ, но вооруженных сил страны в целом.Универсальный корабль, как известно, создать невозможно, поэтому для выполнения своих функций в полном объеме ВМФ РФ должен располагать всеми классами кораблей, способными решать многочисленные задачи и надежно обеспечить защиту России с морских направлений в разных климатических зонах и на различных морских театрах военных действий. Именно такой комплексный подход к строительству кораблей ВМФ различных классов, по мнению, позволит не только иметь современный боеспособный флот, но и сохранить накопленные многими поколениями отечественных кораблестроителей технологии строительства кораблей – от катеров до авианосцев.В настоящее время корабли военно-морских сил разных стран мира оснащаются котлотурбинными, дизельными, газотурбинными, ядерными, комбинированными (дизель-газотурбинными, дизель-электрическими и другими) главными энергетическими установками (ГЭУ). При этом каждая ГЭУ (главная энергетическая установка) обладает своими достоинствами и недостатками.Необходимо напомнить, что «родительницей» абсолютного большинства корабельных ГЭУ – дизельной, ядерной и газотурбинной – является корабельная котлотурбинная установка (КТЭУ) (ранее именуемая паросиловой – прим. авторов), которая ведет свою историю со второй половины XVIII века. Боевые качества КТЭУ были проверены в двух мировых войнах и во многих локальных военных конфликтах на море. Кроме того, котлотурбинная энергетическая установка (вернее входящие в ее состав главные котлы) способна функционировать на различных видах топлива от штатного (флотского мазута Ф-5) до дров, что немаловажно для боевого корабля. Несмотря на эти очевидные неоспоримые достоинства котлотурбинной энергетической установки, от ее оснащения строящихся российских кораблей полностью отказались, отдав предпочтение другим ГЭУ, например, комбинированным дизель-газотурбинным энергетическим установкам, в том числе и импортного производства.По мнению авторов, решение об оснащении строящихся кораблей дизель-газотурбинными установками импортного производства преждевременное, поскольку при его принятии практически не рассматривалась, а, значит, не учитывалась, возможность введения против России экономических санкций, то есть экономическое противодействие стран-экспортеров судовых двигателей оснащению российского военно-морского флота современными отечественными кораблями. Подтверждение этому, например, является отказ украинского предприятия ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» (г. Николаев, Украина) и немецкой фирмы MTU Friedrichshafen (г. Баден-Баден, ФРГ) в поставке соответственно газотурбинных агрегатов и дизельных двигателей для оснащения ГЭУ строящихся кораблей. В итоге введенные санкции явились основной причиной приостановки реализации отечественной кораблестроительной программы на неопределенный срок.Срыв сроков реализации российской кораблестроительной программы еще раз показывает, что строящиеся корабли и суда ВМФ РФ должны оснащаться всеми известными в настоящее время энергетическими установками без исключения и только отечественного производства. Кроме того, необходимо активно разрабатывать и внедрять другие типы корабельных энергетических установок.Различные подходы к совершенствованию традиционных и разработке новых не традиционных типов ГЭУ позволят не только сохранить накопленный опыт проектирования и отечественные школы корабельного двигателе-, котло-, газо- и паротурбостроения, но и значительно повысить живучесть и боеспособность кораблей ВМФ России, а также сделает отечественное кораблестроение самостоятельным и независимым от внешних политических и экономических факторов.По данным российских СМИ, министр обороны РФ генерал армии Шойгу С.К., объективно проанализировав реалии сегодняшнего дня, сообщил, что Россия вынуждена отказаться от строительства кораблей первого ранга, что обусловлено главным образом отсутствием в стране необходимых для строительства больших кораблей финансовых средств.По мнению авторов, существует и другая, не менее важная проблема, препятствующая оснащению ВМФ России новейшими надводными кораблями первого ранга. Указанная проблема заключается в сложившемся и укоренившемся практически во всех морских странах мира мышлении о второстепенной роли военно-морского флота. Такое мышление называется сухопутным и заключается во мнении, что основной задачей ВМФ является лишь обеспечение флангов сухопутной армии в совместных операциях на приморских направлениях. Другими словами, военно-морскому флоту отводится только вспомогательная роль в операциях на приморских направлениях. Опыт современных войн и локальных конфликтов на море убедительно показывает, что в сегодня роль и место военно-морского флота кардинально изменились, это значит, что существующее ныне континентальное или сухопутное мышление о роли ВМФ в современной войне и локальных конфликтах уже не соответствует современным реалиям. Достаточно вспомнить англо-аргентинский конфликт 1982 года, в котором участвовал всего лишь один вид вооруженных сил Великобритании – военно-морские силы, и операцию «Буря в пустыне» 1991 года, где военно-морским силам США на первоначальном этапе операции отводилась главная роль в подавлении сопротивления вооруженных сил Ирака, блокаде побережья и нарушении морских коммуникаций противника.В современной войне, по мнению авторов, не следует полагаться только на сухопутные войска и/или военно-космические силы. Каждый вид и род вооруженных сил способен решать только свои свойственные им специфические задачи, в тоже время задачи, поставленные, например, перед военно-морским флотом, другие виды и роды вооруженных сил решить просто не в состоянии. Из всех видов вооруженных сил только ВМФ способен решать отдельные задачи других видов и родов вооруженных сил.Авторы полностью согласны с мнением руководства оборонного ведомства: сегодня в стране наблюдается дефицит денежных средств, но это вовсе не повод ослаблять военно-морскую составляющую Российской Федерации. Деньги на военные нужды, в том числе и на развитие ВМФ, необходимо зарабатывать. Для этого сегодня есть все возможности.Следует напомнить, что военно-морской флот – это единственный вид вооруженных сил, который способен работать на экономику страны и приносить прибыль в государственную казну, это означает, что ВМФ в состоянии сам зарабатывать часть денежных средств, так необходимых в нынешних условиях, в том числе, и на строительство кораблей и судов нового поколения.Сегодня в мире институты всех государств, как известно, работают на коммерческой основе. В деятельности Вооруженных сил России существует и уже давно практикуется зарабатывание денег, например, на обучении и переобучении иностранных военнослужащих в российских военных учебных заведениях. Возможно, пришло время и отдельные виды деятельности ВМФ РФ по предоставлению некоторых услуг иностранным государствам и отечественным частным компаниям также перевести в плоскость коммерческих отношений, зарабатывая при этом деньги.Российские военные моряки ведут борьбу с международным пиратством, обеспечивают безопасное нахождение судов в море, оказывают помощь терпящим бедствие кораблям и судам, выполняют сложные аварийно-спасательные работы. Часть этой помощи, ранее выполняемой российским военно-морским флотом бесплатно, могут в настоящее время стать услугами, предоставляемым иностранным и отечественным фирмам на коммерческой основе. Такой перевод безвозмездной помощи в платные услуги вполне закономерен, поскольку в результате работы российского военно-морского флота зарабатываются или сохраняются значительные материальные средства; предотвращается или минимизируется материальный ущерб, вызванный, например, противоправными действиями террористических организаций, природными факторами (штормовыми условиями), боевыми действиями и т.п.Таким образом, ВМФ РФ вполне способен самостоятельно зарабатывать часть денежных средств, в том числе и на собственные нужды. В настоящее время в качестве платных услуг можно выполнять следующие работы:— проводку караванов судов через опасные районы моря, например, контролируемые морскими пиратами;— охрану районов рыбных промыслов и добычи полезных ископаемых в море;— охрану обеспечивающих работы судов в море;— подъём затонувших плавсредств;— обследование морского дна на предмет наличия полезных ископаемых и затонувших объектов;— обнаружение и траление мин в открытом море, территориальных водах и судоходных каналах других стран;— оказание помощи в борьбе за живучесть кораблей и судов и их транспортировку в порты.Опыт выполнения некоторых перечисленных работ в военно-морском флоте РФ уже имеется. Достаточно вспомнить боевое траление и очистку Суэцкого канала от затопленных судов в 1950-х и 1970-х годах, а также проводку караванов судов российскими кораблями по Аденскому заливу в 2008 году. Этот опыт был накоплен в прошлом на основе безвозмездной помощи.Одним из способов получения денежных средств на строительство военных кораблей может стать продажа интеллектуальной собственности военнослужащих, в том числе и военно-морского флота. Действительно, российские военнослужащие, эксплуатируя сложнейшую военную технику, обладают огромными знаниями и подают множество заявлений на рационализаторские предложения и заявок на изобретения, результаты которых вполне могут быть использованы государственными и частными предприятиями, включая предприятия военно-промышленного комплекса. С этой целью необходимо активизировать изобретательскую и рационализаторскую работу в вооруженных силах, привести ее в полное соответствие с российским законодательством и руководящими документами министерства обороны РФ, стимулировать военных изобретателей и, главное, законодательно перевести Федеральный институт промышленной собственности из хранителя (кладовой) изобретений в организацию, внедряющую эти изобретения.Отечественная история военно-морского флота знает еще один, ныне забытый, способ получения финансовых средств на строительство кораблей – добровольные пожертвования граждан страны.Известно, что в Цусимском сражении (14 —15 мая 1905 года) Российский Императорский флот из 38 участвовавших с русской стороны кораблей различных классов потерял 21 корабль, в результате чего отечественный военный флот как вид вооруженных сил царской России фактически перестал существовать. В государственной казне необходимых денежных средств на восстановление флота и строительство новых военных кораблей не было, однако выход был найден: по всей Российской империи был организован сбор добровольных пожертвований для воссоздания отечественного флота. Независимо от морского ведомства, ввиду обильного притока денежных пожертвований от общественных организаций и граждан на восстановление флота, был создан Особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования. Как известно, самые большие суммы на постройку кораблей внесли крупные российские промышленники того времени. К 1910 году сумма сборов достигла 17,3 млн. рублей, которая сегодня соответствует 86,5 млн. $.В самое короткое время в основном на собранные гражданами средства были построены и введены в боевой состав российского флота 19 новейших эскадренных миноносцев (в то время их называли минными крейсерами. – Прим. авт.), боевые и эксплуатационные характеристики которых не уступали характеристикам иностранных кораблей аналогичного класса.По мнению авторов, несмотря на сложное положение отечественной экономики и невысокие доходы наших граждан, приобретенный отечественный опыт привлечения финансовых средств граждан и общественных организаций на строительство новых кораблей ВМФ вполне может быть использован и сегодня, но только при условиях добровольности, прозрачности получения денежных средств, их целевого расходования, строгого общественного контроля за их расходом и полной отчётности. Пример в пожертвовании денежных средств на строительство отечественного флота, по мнению авторов, должны показать крупные российские корпорации, имеющие свои интересы в прибрежных водах и континентальном шельфе Российской Федерации.Основой национальной безопасности любой страны, как известно, являются национальные интересы, угрозы (интересам) и защита (интересов). В последнее время, по сообщениям СМИ, в различных регионах нашей планеты национальные интересы России все чаще сталкиваются и пересекаются с интересами стран-участниц НАТО, включая и США. Это значит, что угрозы национальным интересам России, по крайней мере, в ближайшее время, будут только возрастать, что повышает вероятность необходимости защиты национальных интересов нашей страны в будущем, в том числе на морях и океанах. Кроме того, вот уже в течение нескольких лет США реализует по отношению к России свой осовремененный план под кодовым названием «Петля анаконды», разработанный и впервые апробированный еще в годы Гражданской войны в США 1861—1865 годы. В соответствии с этим планом по-прежнему враждебный к России военно-политический блок НАТО постепенно охватывает военными базами территорию нашей страны по внешним границам, сужая «кольца анаконды». В сложившихся условиях свобода, независимость и суверенитет России будет определяться только наличием современных вооруженных сил, включающих в свой состав и мощный военно-морской флот.Для качественного и количественного развития ВМФ РФ необходим долгосрочный прогноз развития внешнеполитических условий. Судя по внешнеполитическим реалиям настоящего времени, этот прогноз, по крайней мере, на ближайшие лет 15—20, пока неутешителен. Это значит, что в соответствии с Морской доктриной ВМФ РФ обязан иметь корабли всех рангов и классов с разными известными и предлагаемыми энергетическими установками. Именно поэтому для строительства кораблей необходимо задействовать все имеющиеся в стране резервы получения финансовых средств, и это не прихоть, а объективное требование времени. к.т.н. Игорь Дубровин, к.т.н. Евгений Дубровин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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