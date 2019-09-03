России нужны невинные пленники, Украине - реальные преступники: Стариков о парадоксе обменного процесса

Пока украинские силовики продолжают обстреливать Донецк и Луганск, Россия и Украина не смогут помириться. Об этом заявил "Политэксперту" лидер партии "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

Как отметил Стариков, на территории Украины по-прежнему находятся люди, которые были захвачены и обвинены в совершении преступлений, которых они не совершали. Они фактически стали пленниками.

И ради них Россия готова отдать украинской стороне нескольких человек, совершивших реальные преступления на российской территории.

Истинная нормализация диалога возможна только после полного прекращения боевых действий в Донбассе. Проблема заключается в том, что на президента Украины Владимира Зеленского давит Запад, не заинтересованный в мирном процессе.

"Поэтому единственное, что необходимо сделать для улучшения отношений, - прекратить боевые действия. И вот тогда можно говорить об улучшении отношений между Россией и Украиной", - пояснил Стариков.