«России нужно обеспечить господство на Азове. Раз уж наши соседи так обнаглели» - экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов

Суд в Херсоне сегодня должен избрать меру пресечения для капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Рыболовецкий сейнер был захвачен украинскими пограничниками в Азовском море и отконвоирован в порт Бердянска. Накануне Владимиру Горбенко, которого насильно препроводили в изолятор временного содержания, стало плохо. Его госпитализировали с высоким давлением и жалобами на сердце. Однако на утро врачи решили, что капитану достаточно амбулаторного лечения, и мужчина был переведен обратно в СИЗО.

По украинскому законодательству Владимиру Горбенко за нарушение закона о порядке въезда на «временно оккупированную территорию Украины» грозит срок до пяти лет. Членам его экипажа - до 15 суток ареста.

- Это, конечно, возмутительная вызывающая акция украинцев, - поделился с «КП» экс-командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов. - На фоне провокации со Скрипалем и они решили половить рыбку в мутной водице. Ясно, что 10 моряков никакого ущерба Украине бы не нанесли. Это чисто политическая акция.

- Как защитить себя в будущем от таких провокаций?

- Нас это, безусловно, должно навести на раздумья - мы должны иметь господство и в Азовском море, и в Черном. Хотя тут все-таки наши пограничники проморгали. Но раз уж наши соседи так обнаглели, то и силы флота там должны быть соответствующие. Чтобы даже мысли у них что-либо захватить не было, чтобы они понимали, что подобные акции непозволительны.

Да, режим Азовского моря на сегодняшний день не определен. У нас и с Каспийским морем подобные проблемы, там тоже до конца правовой режим не ясен. И Украина сейчас естественно ни на какие соглашения и переговоры по его статусу не пойдет.

В Азовском море необходимо специальное соединение, поставить бригаду, дивизион... Но, повторюсь, это функция пограничников. Хотя командование военно-морское тоже должно задуматься. Если нам задачу поставят - сделаем.

Между тем, в Кремле заявили, что занимаются судьбой российского экипажа.

- Москва была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права. Во всех наших действиях мы исходим только из этого. Безусловно, российская сторона продолжит защищать интересы субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции, - подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.