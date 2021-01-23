России нужна собственная космическая станция: Эксперт предложил альтернативу поиску щелей на МКС

Ещё одно место утечки воздуха может быть в российском модуле Международной космической станции, заявил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв. России уже пора запускать на орбиту собственную космическую станцию, считает лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С.П. Королёва Александр Александров.

Он отметил, что выявленные в российском модуле МКС трещины особой опасности для космонавтов не представляют. В случае необходимости им всегда можно доставить дополнительный кислород и азот.

Прожить в нашем модуле можно и пять лет. Так что страха нет, но это непорядок, и нужно принимать какие-то решения,

- сказал эксперт в беседе с Nation News.

По его мнению, России нужно начать строительство собственной космической станции. Это позволит развивать её так, как России нужно. Также это позволит менять наклонение орбиты без согласования с другими станциями.