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России нужна собственная космическая станция: Эксперт предложил альтернативу поиску щелей на МКС

23 января 2021, 11:05  •  88 • Политика
На МКС ищут ещё одно место утечки воздуха. Эксперт считает, что России пора запускать на орбиту новую космическую станцию собственного производства.
Ещё одно место утечки воздуха может быть в российском модуле Международной космической станции, заявил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв. России уже пора запускать на орбиту собственную космическую станцию, считает лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С.П. Королёва Александр Александров.
Он отметил, что выявленные в российском модуле МКС трещины особой опасности для космонавтов не представляют. В случае необходимости им всегда можно доставить дополнительный кислород и азот.
Прожить в нашем модуле можно и пять лет. Так что страха нет, но это непорядок, и нужно принимать какие-то решения,
- сказал эксперт в беседе с Nation News.
По его мнению, России нужно начать строительство собственной космической станции. Это позволит развивать её так, как России нужно. Также это позволит менять наклонение орбиты без согласования с другими станциями.

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