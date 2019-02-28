России нужна "революция" IT-пионеров, а "Сколково" - "оплот шпионов", уверен немецкий аналитик

Как считают немецкие СМИ, предпринимателям из Европы не стоит связываться с таким "оплотом шпионов", как "Сколково". А России нужна "революция" IT-пионеров, так как государство якобы мешает развитию отрасли.

Европейские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с фондом "Сколково", однако существует кризис доверия. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Как отмечает журналист Матиас Брюггман, российские эксперты и компании в IT-сфере продвинулись в некоторых областях значительно дальше, чем конкуренты. Но подобные организации в РФ якобы являются "оплотами шпионов" и причастны к хакерским атакам, деятельности "фабрики троллей", промышленному шпионажу и переманиванию специалистов.

Кроме того, "Сколково" контролируется российским государством, которое якобы использует его в своих интересах и мешает развитию.

"Ленин дал России революцию - а сегодня ей нужна "революция" изобретателей и IT-пионеров, если эта огромная страна хочет стать по-настоящему современной и процветающей", - пояснил аналитик.