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России нужна "революция" IT-пионеров, а "Сколково" - "оплот шпионов", уверен немецкий аналитик

28 февраля 2019, 16:54  •  104 • Политика
Как считают немецкие СМИ, предпринимателям из Европы не стоит связываться с таким "оплотом шпионов", как "Сколково". А России нужна "революция" IT-пионеров, так как государство якобы мешает развитию отрасли.
Европейские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с фондом "Сколково", однако существует кризис доверия. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.
Как отмечает журналист Матиас Брюггман, российские эксперты и компании в IT-сфере продвинулись в некоторых областях значительно дальше, чем конкуренты. Но подобные организации в РФ якобы являются "оплотами шпионов" и причастны к хакерским атакам, деятельности "фабрики троллей", промышленному шпионажу и переманиванию специалистов.
Кроме того, "Сколково" контролируется российским государством, которое якобы использует его в своих интересах и мешает развитию.
"Ленин дал России революцию - а сегодня ей нужна "революция" изобретателей и IT-пионеров, если эта огромная страна хочет стать по-настоящему современной и процветающей", - пояснил аналитик.

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