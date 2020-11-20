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России нужна "масштабная приватизация": Цель обозначил олигарх

20 ноября 2020, 19:55  •  154 • Политика
Олигарх Олег Дерипаска полагает, что России нужна "масштабная приватизация". Дерипаска добавляет ещё и термин "честная", говоря о продаже, но в данной ситуации сложно предположить, чем обернётся план на самом деле.
Бизнесмен, а если говорить совсем прямо олигарх Олег Дерипаска заявил в личном телеграм-канале, что России нужна "масштабная честная приватизация". Само слово "приватизация" ассоциируется в нашей стране с грабежом после печальных решений, связанных, например, с именем нынешнего главы Роснано Анатолия Чубайса и, безусловно, большей части администрации президента Бориса Ельцина. Но проходят годы, и предложения о продаже государственного имущества звучат вновь.
"Даже в Китае доля госсектора в 3 раза меньше, чем в России. Пора и нам задуматься о масштабной честной приватизации. Для повышения эффективности экономики и ускорения темпов роста", - пишет Дерипаска.
Стоит отметить, что в какой-то степени приватизация продолжается и сегодня. Однако ошибок, допущенных в 1990-е, по всей видимости, пытаются избежать. Что именно предлагает Дерипаска, говоря о "масштабной приватизации", неясно.

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