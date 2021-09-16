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России нужен сильный парламент: Путин выступил с обращением к народу

16 сентября 2021, 03:15  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что России нужен сильный и авторитетный парламент.
Глава государства Владимир Путин выступил с видеообращением. Президент России перед выборами в Госдуму рассказал, каким видит новый состав парламента. Путин указал, что стране нужен сильный и авторитетный парламент.
"Чтобы депутаты вновь избранной Госдумы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей", - указал он.
Народные избранники должны стать теми, на кого можно положиться "как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах".
Путин отметил, что трёхдневное голосование на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября, - важнейшее событие в жизни народа и страны.
"Обновленная Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.
И, скажу прямо, от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое", - указал глава государства.
В завершение Путин призвал граждан принять участие в предстоящем голосовании и выразить свою гражданскую позицию.

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