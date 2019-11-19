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России нужен Север, а не сплошная Москва: В Совфеде рассказали о спасении Воркуты
19 ноября 2019, 12:24 • 176 • Политика
Как считают в Совфеде, необходима новая государственная политика, направленная на развитие Севера. Вместо сплошной Москвы стоит развивать новые населённые пункты в регионе, сделав акцент на индивидуальном подходе.
В России нужно не "городить" одну лишь Москву, а строить на Севере новые города. Об этом РИА ФАН заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.
Как отметил сенатор, сейчас наблюдается проблема оттока населения из района. Особенно остро это ощущается в Воркуте и Норильске. Негативно на ситуацию влияет то, что жилой фонд на Севере изношен на 70-80%, а также устаревшая региональная политика.
Акимов уверен, что к развитию каждого населённого пункта важен индивидуальный подход. Не стоит забывать и о снабжении районов энергоносителями, так как на Севере до сих пор пользуются мазутом.
"Мы должны расширить народ, беречь эти земли, а не городить одну лишь Москву. Не хватит в столице ни жилья, ни газа. Всё от Севера идёт. Наоборот, нужны новые поселения по всей России, и на Севере также", - поведал парламентарий.
Что касается политики государства, то она должна стать более агрессивной. Если будут предоставлены все необходимые условия, то люди с удовольствием поедут на Север.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, что нашей стране в силу геополитических реалий канадский опыт, где население живёт вдоль американской границы, тогда как остальные районы пустуют, не подходит.
Политик объяснила, что государство должно поддерживать средние и малые города, а также развитие туризма. На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири сосредоточены значительная часть отечественной экономики и огромное количество ресурсов, а значит, отток населения из периферии чреват колоссальными последствиями.
Как пояснил в комментарии Царьграду руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, такая риторика федерального центра свидетельствует о том, что стратегия по отношению к регионам меняется.
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