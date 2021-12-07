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России невыгодно нападать на Украину - эксперт

07 декабря 2021, 10:45  •  122 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москву все устраивает в геополитическом плане
В последнее время американские, европейские и украинские источники активно муссируют слухи о потенциальном вторжении России на территорию Незалежной, ссылаясь при этом на снимки отечественной военной техники, естественно, в границах РФ. Абсурдную информацию распространяют и некоторые недальновидные политические деятели. В то же время на Украине считают, что нашей стране просто невыгодно нападать на соседнее государство.
Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился экономист Виктор Скаршевский. По его словам, Москву все утраивает в геополитическом плане и ей просто не нужна лишняя "головная боль". Аналитик также подчеркнул, что украинский вопрос является вторичным в контексте противостояния мировых держав.
"Сейчас происходит выяснение отношений, конкуренция между США, Россией и Китаем. <...> И Украина в данном контексте вторична", – отметил Скаршевский.
Кроме того, эксперт обратил внимание, какие заявления по поводу "вторжения" России делают разные представители киевской администрации. Он подчеркнул, что украинские власти даже не синхронизируют свои действия.
К слову, ранее аналитики издания Financial Times выяснили, как США убедили Европу в плане России "захватить" Украину. По данным журналистов, изначально европейцы отказывались верить в доводы американцев.

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