России не нужны высокие цены на нефть: Новак озвучил комфортную стоимость

Для России комфортная цена на нефть до 2035 года составляет 50 долларов. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, в нашей стране оптимистично оценивают восстановление спроса в данной отрасли.

По сравнению с тяжёлым периодом, который наблюдался в апреле, восстановился спрос уже примерно вполовину как в рамках авиасообщения, так и автомобильного транспорта и нефтехимии.

В интервью Bloomberg Новак отметил, что необходимо тщательно мониторить, как происходит восстановление спроса.

В текущей ситуации не исключено влияние на рынок появления новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

"Слишком высокие цены тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создаёт избытки и формирование следующего кризиса. Поэтому нам это тоже надо учитывать, - сказал Новак. - В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50 [за баррель]".