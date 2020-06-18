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России не нужны высокие цены на нефть: Новак озвучил комфортную стоимость
18 июня 2020, 03:00 • 25 • В мире
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что России слишком высокие цены на нефть не нужны сейчас. По его словам, комфортная цена до 2035 года - $50 за баррель.
Для России комфортная цена на нефть до 2035 года составляет 50 долларов. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, в нашей стране оптимистично оценивают восстановление спроса в данной отрасли.
По сравнению с тяжёлым периодом, который наблюдался в апреле, восстановился спрос уже примерно вполовину как в рамках авиасообщения, так и автомобильного транспорта и нефтехимии.
В интервью Bloomberg Новак отметил, что необходимо тщательно мониторить, как происходит восстановление спроса.
В текущей ситуации не исключено влияние на рынок появления новых очагов распространения коронавирусной инфекции.
"Слишком высокие цены тоже плохо, так как это снижает спрос на энергоносители, привлекает в отрасль неэффективные инвестиции, создаёт избытки и формирование следующего кризиса. Поэтому нам это тоже надо учитывать, - сказал Новак. - В прогнозных показателях мы считали для нас комфортной ценой до 2035 года в среднем $50 [за баррель]".
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