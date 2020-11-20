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России не нужны территории, и Крым тоже надо отдать: Гарри Каспаров сделал скандальное заявление
20 ноября 2020, 16:15 • 269 • Политика
Гарри Каспаров заявил, что Россия обойдётся без любых территориальных претензий. Земли - это лишние беды и разочарования. И, безусловно, Крым тоже надо отдать, заверил шахматист, ныне именующий себя политиком.
В пятницу, 20 ноября, в Вильнюсе открывается "Форум свободной России". А перед открытием некогда прославленный шахматист, ныне именующий себя оппозиционным политиком Гарри Каспаров прочитал в эфире радио "Крым.Реалии" традиционные мантры. Гаспаров, к слову, член постоянного комитета так называемого Форума свободной России, и его заявления были своего рода репетицией "революции", которую члены "свободного" сообщества пытаются провернуть в России из-за рубежа.
Действительно, изюминка форума в том, что "свободная Россия" остаётся за пределами России. И, судя по тезисам Гарри Каспарова, работает исключительно на западную аудиторию. Даже личный блог в Twitter Гарри Каспаров ведёт исключительно на английском языке. В блоге Каспаров переживает за выборы президента США и делится американскими новостными выпусками. Для русскоязычной аудитории незадолго до открытия сегодняшнего форума шахматист-политик заявил через "Крым.Реалии":
"Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно. А вот технология передачи, какое время она займёт - это уже вторично".
Кроме того, Гарри Каспаров добавил, что России вообще не нужны территории. Отказаться надо от любых территориальных претензий, заверил Каспаров, подчеркнув, что многие земли - многие беды и разочарования... Открытым остаётся вопрос: неужели сам Каспаров и его коллеги по форуму действительно считают, что подобная риторика найдёт поддержку среди граждан России?
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