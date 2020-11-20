Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать пр...
Главная / Политика

России не нужны территории, и Крым тоже надо отдать: Гарри Каспаров сделал скандальное заявление

20 ноября 2020, 16:15  •  269 • Политика
Гарри Каспаров заявил, что Россия обойдётся без любых территориальных претензий. Земли - это лишние беды и разочарования. И, безусловно, Крым тоже надо отдать, заверил шахматист, ныне именующий себя политиком.
В пятницу, 20 ноября, в Вильнюсе открывается "Форум свободной России". А перед открытием некогда прославленный шахматист, ныне именующий себя оппозиционным политиком Гарри Каспаров прочитал в эфире радио "Крым.Реалии" традиционные мантры. Гаспаров, к слову, член постоянного комитета так называемого Форума свободной России, и его заявления были своего рода репетицией "революции", которую члены "свободного" сообщества пытаются провернуть в России из-за рубежа.
Действительно, изюминка форума в том, что "свободная Россия" остаётся за пределами России. И, судя по тезисам Гарри Каспарова, работает исключительно на западную аудиторию. Даже личный блог в Twitter Гарри Каспаров ведёт исключительно на английском языке. В блоге Каспаров переживает за выборы президента США и делится американскими новостными выпусками. Для русскоязычной аудитории незадолго до открытия сегодняшнего форума шахматист-политик заявил через "Крым.Реалии":
"Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно. А вот технология передачи, какое время она займёт - это уже вторично".
Кроме того, Гарри Каспаров добавил, что России вообще не нужны территории. Отказаться надо от любых территориальных претензий, заверил Каспаров, подчеркнув, что многие земли - многие беды и разочарования... Открытым остаётся вопрос: неужели сам Каспаров и его коллеги по форуму действительно считают, что подобная риторика найдёт поддержку среди граждан России?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



269
Источник
Похожие новости
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартаменты
20 ноября 2020, 02:30
Идею подсказали зомби? У Зеленского придумали новый способ "вернуть" Крым
20 ноября 2020, 00:40
Президент Бразилии "списал" всё с Путина и порадовался
20 ноября 2020, 04:20
Макрон пытается обнулить успехи России в Нагорном Карабахе - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сдел...
20 ноября 2020, 00:40
Первый пошёл: Перед пандемией склонилось одно из самых стойких государств
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежн...
20 ноября 2020, 02:30
"Всё, эта лавочка закрывается": В России хотят запретить строить апартамент...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2020, 16:10
Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
14 ноября 2020, 02:35
Для русских не жалко: В Карабахе продавщица выручила миротворцев, оказавшихся без наличных
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
15 ноября 2020, 16:10
Обезглавить Крым помогут турецкие беспилотники, а Киев добьёт русских: План оценил военкор
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
15 ноября 2020, 00:35
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же вежливые люди"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.