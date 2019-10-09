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России не нужны "старые корыта", Украине тоже - Госдума о задержанных в Керченском проливе кораблях

09 октября 2019, 05:39  •  36 • Политика
В Госдуме рассказали о задержанных в Керченском проливе украинских кораблях. России эти "старые корыта" не нужны, но и Украина их не хочет забирать.
ВМС Украины обвинили Россию в нежелании сотрудничать по вопросу возврата украинских кораблей, которые были задержаны осенью 2014 году в Керченском проливе. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал депутат Государственной Думы Юрий Швыткин.
Как утверждает командующий ВМС Украины Игорь Вороненко, Москва не хочет возвращать корабли, которые являются "доказательством агрессии". При этом якобы был проигнорирован официальной запрос украинских дипломатов.
Комментируя ситуацию, Швыткин отметил, что России не нужны эти суда, которые больше напоминают "старые корыта". Более того, она направляла Киеву запросы о передаче кораблей, но украинская сторона их игнорирует.
"Украина по непонятным причинам не забирает этот металлолом, который нам, в общем-то, абсолютно не нужен. Никакой ценности для нас они не представляют", - добавил парламентарий.
В январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские военные корабли, самолёты и бронетехнику, которые остались на Крымском полуострове. По словам российского лидера, брошенная техника находится в плачевном состоянии.
"Она в таком состоянии практически и была, за эти годы никем не обслуживалась", - пояснил глава государства.
Команда экс-президента Украины Петра Порошенко отклонила предложение Кремля. Позиция не изменилась и после прихода к власти Владимира Зеленского.
Как признал новый глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, Киеву не нужна техника, которая находится в плачевном состоянии. Сейчас украинская сторона ведёт переговоры о возвращении кораблей, которые задержаны сотрудниками ФСБ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
На Украине также расследуется уголовное дело, возбуждённое в связи с инцидентом в Керченском проливе. В последние месяцы следователи безуспешно пытаются допросить Петра Порошенко, который постоянно пропускает встречи, передаёт "Вечерняя Москва".

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