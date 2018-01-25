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России не нужны друзья - особенно с такими врагами

25 января 2018, 16:24  •  375 • Аналитика


Турки плохие, курды хорошие, США плохие, Асад хороший, игиловцы плохие, Иран хороший, Израиль плохой, ... . Продолжать можно до бесконечности. Вот только оценочные критерии излишне эмоциональны.

Я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг — следовать им,



- говорил лорд Генри Д.Т. Палмерстоун, выступая в Палате общин Великобритании 1 марта 1848 г.


Лорд был абсолютно прав*. Наши союзники по Второй мировой войне мгновенно превратились в злейших врагов. Наши "братушки" - болгары, и вовсе в каждой войне выступали чьими-то вассалами против нас. И даже без войны именно они положили конец проекту "Южный поток". При этом не надо путать население и правящие режимы - мнение большинства населения никого давно не волнует - с появлением средств массовой информации и, особенно, интернета, этим мнением успешно манипулируют.

Увлекающиеся опросами общественного мнения наверняка заметили, что в любой стране отношение к другой стране и даже к своим правителям иногда кардинально меняется даже в течение года. Все предельно просто, используется короткая память. Вы можете прекрасно относиться к человеку (стране). На вас вываливают ворох нелицеприятных фактов (а скелетов в шкафу у всех хватает, не говоря уже о лжи), вызывают отрицательные эмоции и - оп-ля - мнение о той же России ухудшилось. При этом на самом деле вы прекрасно относитесь к этой стране, просто эмоционально переживаете полученную отрицательную информацию. И если этот тренд не поддерживать, через неделю или месяц снова будете "любит Россию странною любовью".

Что касается событий вокруг Сирии, то и Башар Асад не наш друг. Он ничуть не лучше и не хуже покойного Муамара Каддафи, который после оранжевой смуты 2004/05 годов прекрасно сотрудничал с Ющенко, принимал подношения от Юлии Тимошенко и всерьез собирался прибрать к рукам 20 миллионов гектаров украинских черноземов, заказывал для себя роскошные самолеты "Антонова" и обещал многомиллиардные кредиты. Не менее успешно он наладил контакты с Евросоюзом - не зря ему глава Франции руки целовал.

Чем это "целование" закончилось для Каддафи и для Ливийского государства - все увидели в прямом эфире. Растерзанная страна и такой же труп её диктатора. Поверившего, что у него и Ливии есть друзья. Что его любят - хотя бы и за большие деньги.

Ошибся. И ошибся фатально. Ливия не просто перестала быть богатейшим государством Африки - она утратил государственность вообще. И сегодня на её территории существуют феодальные города-государства, банды кочевников и базы тех же игиловских террористов. Да, есть еще и пара "ливийских правительств" - признанное ООН правительство без территории и еще одно, признанное одной Россией, зато имеющей дееспособную армию и поддержку хотя бы части выжившего населения. И никаких шансов впереди на восстановление единого государства "как при Каддафи".

В событиях вокруг Сирии, которую волею США назначили следующей жертвой "арабской весны", друзья становятся врагами с характерным для этого региона постоянством. Воевавшие друг с другом Иран и Ирак оказались по одну сторону баррикад, люто ненавидящие друг друга афганцы и паки посылают на помощь сирийским единоверцам бригады, которые в итоге даже объединяются под единым командованием, администрация Обамы вдруг обвиняет своего важнейшего союзника - Саудовскую Аравию, в организации терактов 11 сентября и пособничестве терроризму (Трамп же мгновенно восстанавливает Антанту), Турция из злейшего врага России превращается в почти три года как верного ситуативного союзника, Израиль огнем артиллерии и авиацией поддерживает игиловских террористов, ... .

Продолжать этот перечень и его трансформацию в зависимости от изменения военно-политической ситуации и успехов России нет необходимости. Просто в силу того, что те же курды, как и отряды умеренной и неумеренной оппозиции законному правительству Сирии исчисляются десятками, постоянно меняют свои названия и знамена, создают и ломают разные коалиции, вырезают под корень вчерашних союзников и единоверцев.
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Всех их объединяет лишь одно - каждая их этих группировок начала свой путь с того, что стала под руку США и против Башара Асада. Кто-то за деньги, кто-то за веру, кто-то Курдистан, кто-то ради своей власти или из личных счетов к Асаду. Но абсолютно все - против Асада. И, соответственно, против России. Поэтому все последующие усилия и успехи России, когда из этой разнородной и часто враждующей между собой "стаи друзей", удавалось вычленить ту или иную банду - успех России, ослабляющий наших врагов и США, прежде всего. Тех, кто заварил всю эту кашу и надеялся снять все сливки.

Не срослось. Впервые Россия смогла отвесить США оплеуху. Звон идет и сейчас по всему миру.



Чебурашка, который ищет друзей - это из мультика, который никогда не будет иметь отношения к России. Особенно к России. Слишком много миллиардов людей живут в мире. Слишком корыстен тот самый капитализм и те самые рыночные отношения, на которых построено сегодняшнее мировое сообщество. Когда менее 150 миллионов землян владеют седьмой частью суши и 40 процентами разведанных мировых запасов сырья, никто не вспомнит, что они земляне - все знают, что русским несправедливо досталось то, чем должны по праву владеть они. Англичане, американцы, турки, ... далее везде.

Что же касается Ближнего Востока и Сирии, которые сегодня привлекают к себе всеобщее внимание, то здесь и вовсе о дружбе можно и нужно говорить. Чем больше - тем лучше. Делать богатые подарки - скакунов, сабли, женщин. Но боже вас упаси повернуться после этого к "другу" спиной или проявить не слабость даже - обычную вежливость. Нож в спину гарантирован.
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Напомню судьбу СССР в Египте. Лучшему другу Насеру де-факто построили экономику, до зубов вооружили и обучили. Давно нет тех политиков, а Асуанская ГЭС до сих пор производит 10 млрд киловатт-часов в год (половина электроэнергии Египта на момент пуска), не говоря уже о предотвращении наводнений и обводнении колоссальной территории. Все это (и многое другое) не помешало Египту стать региональным вассалом США в противостоянии с СССР.

В мире, и на Ближнем Востоке особенно, все против всех дружат. И "одной рукой наливая тебе Клико 67-го года, другой стараются перехватить контракт".

И хорошо если это контракт не на твое убийство.

* - если бы слова лорда Палмерстоуна относились к России, его утверждение об отсутствии постоянных врагов было бы ошибочным. Ошибочным именно в силу необъятных богатств и огромных территорий. Не каких-то там заокеанских колоний или подмандатных территорий, а именно СВОИХ. 17 млн квадратных километров и 11 часовых поясов гарантируют России не только справедливость выражения "над которой никогда не заходит солнце", но и наличие постоянных, верных до зубовного скрежета врагов.

P.S. Обама объявил ИГИЛ как мировую угрозу №1. А русских, как угрозу №2. И тогда расстроились русские. Уж больно они не любят вторыми быть. Сели, выпили водки, посовещались с медведями и решили разнести к едрене фене весь ИГИЛ. Чтобы уже никто не мог сомневаться. Русские - первые во всем (anekdot).
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

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