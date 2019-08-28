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России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак
28 августа 2019, 02:54 • 51 • Политика
Ксения Собчак заявила, что в современном мире территориальная целостность государства не важна. При этом "блондинка в шоколаде" заявила, что с удовольствием бы стала российской императрицей.
Светская львица Ксения Собчак считает, что России не нужно цепляться за территориальную целостность, так как в современном мире территория страны не важна. Об этом она заявила в видеоинтервью с главным редактором Esquire Сергеем Минаевым в рамках зоны "Диалоги" на фестивале Esquire Weekend 2018.
Слова "блондинки в шоколаде" поразили даже Минаева. Он попытался напомнить светской львице о политической теории и проблемах глобализации, но та лишь отмахнулась. В её понимании территории не важны, ресурсы не важны, ничто не важно, всё компенсируют высокие технологии и инновации. Поэтому если Россия распадется в результате "демократических реформ", по мнению Собчак, это будет даже хорошо.
При этом отвечая на вопрос о том, согласится ли она стать императрицей, если Россия станет снова монархией, "блондинка в шоколаде" тут же ответила, что, конечно, согласится.
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