России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак

Светская львица Ксения Собчак считает, что России не нужно цепляться за территориальную целостность, так как в современном мире территория страны не важна. Об этом она заявила в видеоинтервью с главным редактором Esquire Сергеем Минаевым в рамках зоны "Диалоги" на фестивале Esquire Weekend 2018.

Слова "блондинки в шоколаде" поразили даже Минаева. Он попытался напомнить светской львице о политической теории и проблемах глобализации, но та лишь отмахнулась. В её понимании территории не важны, ресурсы не важны, ничто не важно, всё компенсируют высокие технологии и инновации. Поэтому если Россия распадется в результате "демократических реформ", по мнению Собчак, это будет даже хорошо.

При этом отвечая на вопрос о том, согласится ли она стать императрицей, если Россия станет снова монархией, "блондинка в шоколаде" тут же ответила, что, конечно, согласится.