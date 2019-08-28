Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парубий попался? Одесская бойня - в центре уголовного дела спикера Верховной рад...
Путин показал Эрдогану Су-57, МС-21 и новый «Аурус»
Как нас стравливают заезжие чучелы
"Путин дал Эрдогану ещё один шанс": Эксперт подвел итоги переговоров п...
Главная / Политика

России не нужна территория, но российской императрицей стать хочу - Собчак

28 августа 2019, 02:54  •  51 • Политика
Ксения Собчак заявила, что в современном мире территориальная целостность государства не важна. При этом "блондинка в шоколаде" заявила, что с удовольствием бы стала российской императрицей.
Светская львица Ксения Собчак считает, что России не нужно цепляться за территориальную целостность, так как в современном мире территория страны не важна. Об этом она заявила в видеоинтервью с главным редактором Esquire Сергеем Минаевым в рамках зоны "Диалоги" на фестивале Esquire Weekend 2018.
Слова "блондинки в шоколаде" поразили даже Минаева. Он попытался напомнить светской львице о политической теории и проблемах глобализации, но та лишь отмахнулась. В её понимании территории не важны, ресурсы не важны, ничто не важно, всё компенсируют высокие технологии и инновации. Поэтому если Россия распадется в результате "демократических реформ", по мнению Собчак, это будет даже хорошо.
При этом отвечая на вопрос о том, согласится ли она стать императрицей, если Россия станет снова монархией, "блондинка в шоколаде" тут же ответила, что, конечно, согласится.
"Это огромная ответственность, но да (соглашусь), потому что я хочу изменений в стране, ну конечно (соглашусь)", - сказала Собчак под бурные аплодисменты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 10:39
"Забыл подать на визу? Обвиняй Россию!": Американского сенатора поймали на вранье
27 августа 2019, 04:09
Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики
27 августа 2019, 20:24
"Законный интерес Турции": Путин и Эрдоган договорились о новой зоне безопасности в Сирии
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейковых "расследований" - СМИ
27 августа 2019, 20:24
Киселев назвал мат бесценным ресурсом русской культуры: Пользоваться нужно как специями - в критических ситуациях
27 августа 2019, 23:39
Кортеж оказался пустым: Путина не нашли в Казани - первый борт сменил место высадки
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуац...
28 августа 2019, 02:54
Не получивший путинского мороженого Эрдоган позарился на Су-57, но довольствовался ор...
28 августа 2019, 02:54
Полиция накрыла фабрику компроматов Навального? В Петербурге нашли изготовителей фейк...
28 августа 2019, 01:09
На судей давят, чтоб посадить экс-президента
28 августа 2019, 02:39
«Мы видим конец западной гегемонии»: почему Макрон призвал пересмотреть отношения с Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
21 августа 2019, 05:09
Украинский ас на Су-27 не дотянул до маневренности русских пилотов
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.