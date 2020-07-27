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России не дали и шанса на G8: Глава МИД Германии припомнил Москве Крым

27 июля 2020, 12:05  •  83 • Политика
Глава МИД Германии Хайко Маас не видит пока для России и шанса войти в "Большую семёрку" и тем самым расширить формат до прежнего - G8. Немецкий дипломат назвал две причины, почему не видит возможности для восстановления: одна связана с Крымом, другая - с Донбассом.
Ранее группа американских сенаторов выступила против возвращения России и расширения формата "Большой семёрки" до G8. Теперь в этом же отказала и Германия. В частности, подобную точку зрения высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью для газеты Rheinische Post.
Ранее немецкий дипломат уже высказывался против возвращения России в G7, что расширило бы формат до прежней "Большой восьмёрки". На этот раз Маас не дал России и шанса, назвав две причины для отказа.
"Причина исключения России была аннексия Крыма и вмешательство в восточной части Украины, - напомнил он, отвечая на прямой вопрос о возвращении Москвы в "Большую восьмёрку". - Пока у нас нет решения, я не вижу шансов".
При этом немецкий дипломат отметил, что "G7 и G20 - два разумно скоординированных формата", но высказал уверенность, что иные форматы - типа G11 или G12 - не нужны. Так он отреагировал на предположение, что президент США Дональд Трамп может пригласить для участия в саммите "Большой семёрки" не только Россию, но и иные страны.
Впрочем, для нашей страны в Германии явно отводят роль ключевого миротворца.
"Мы также знаем, что нам нужна Россия для разрешения конфликтов, таких как конфликты в Сирии, Ливии и на Украине, - подчеркнул Маас. - Это не будет работать против России, но только с Россией".

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