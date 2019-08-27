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России не беспокоиться: Эксперт предсказал морскую схватку между США и Китаем
27 августа 2019, 00:54 • 69 • Политика
Эксперт Виктор Мураховский предсказал морскую схватку в АТР между США и Китаем. При этом Россия не будет в нее втянута, так как она занимается развитием Арктики.
Самая опасная горячая точка в мире может появиться в Южно-Китайском море. Таким прогнозом с "Вечерней Москвой" поделился военный аналитик Виктор Мураховский.
Как считает эксперт, США опасаются дальнейшего усиления Китая. Именно с этим связано решение Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Уже сейчас китайские высокоточные ракеты могут поразить американские базы в Азии или даже территорию Аляски. Нужно понимать, что Штаты делают ставку на заморские операции, а самые большие группировки войск и кораблей сконцентрированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Там проходит главная торговая дорога современности, миллионами тонн и баррелей идут грузы на США, Китай, Японию, Индию", - пояснил Мураховский.
При этом Россию возможный конфликт не должен затронуть, так как Москва заинтересована в развитии Арктического региона и Севморпути.
"Политически мы будем и дальше поддерживать союзный нам Китай, а военное вмешательство с нашей стороны исключено", - добавил эксперт.
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