России надо готовиться к глобальному энергетическому переходу - Мишустин

Премьер Михаил Мишустин заявил, что нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля и развивать альтернативную энергетику. "До конца года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу", - подчеркнул глава правительства.

России надо готовиться к поэтапному сокращению применения нефти, газа, угля и развивать альтернативную энергетику. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в формате видеоконференции.

Глава правительства указал, что до конца года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу. Также премьер добавил, что все соответствующие поручения уже подписаны.

Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность,

- обратил внимание Мишустин.

Также глава правительства высказался по поводу трагедии в Перми. Мишустин принёс свои соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время атаки в Пермском университете. Премьер пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате случившегося.

Вся страна искренне переживает вместе с вами,

- сказал Михаил Мишустин.