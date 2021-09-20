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России надо готовиться к глобальному энергетическому переходу - Мишустин

20 сентября 2021, 19:05  •  195 • Политика
Премьер Михаил Мишустин заявил, что нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля и развивать альтернативную энергетику. "До конца года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу", - подчеркнул глава правительства.
России надо готовиться к поэтапному сокращению применения нефти, газа, угля и развивать альтернативную энергетику. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в формате видеоконференции.
Глава правительства указал, что до конца года должен быть разработан и утверждён план по адаптации экономики России к глобальному энергетическому переходу. Также премьер добавил, что все соответствующие поручения уже подписаны.
Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике. И это уже новая реальность,
- обратил внимание Мишустин.
Также глава правительства высказался по поводу трагедии в Перми. Мишустин принёс свои соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время атаки в Пермском университете. Премьер пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате случившегося.
Вся страна искренне переживает вместе с вами,
- сказал Михаил Мишустин.

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